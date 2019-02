Você sabe onde vai parar o dinheiro arrecado do imposto de renda?

Imposto de Renda | Foto: Divulgação

Todo ano alguns brasileiros enquadrados num patamar de renda especificado precisam declarar o imposto de renda. Mas, afinal, para onde é direcionado o dinheiro declarado? Se você é declarante ou não, confira abaixo algumas informações importantes listadas pela Simplic.

Tipos de Declaração do Imposto de Renda

- Imposto de renda retido na fonte (IRRF)É quando o imposto vai sendo descontado automaticamente durante os ganhos mensais. Todo mês uma porcentagem vai sendo descontada do contracheque.

- Imposto de renda sobre o lucro real anual e estimativa

Serve para pessoas jurídicas. Funciona mais ou menos como o imposto retido na fonte. O imposto é detido parcialmente sobre os lucros da receita bruta.

- Imposto de renda sobre o lucro real trimestral

Aqui, o imposto é descontado sobre os balanços trimestrais, como sugere o nome.

- Imposto de renda sobre o Lucro Presumido

É quando o imposto é calculado sobre as receitas registradas na contabilidade. Inclui registros de livro de caixa e movimentações bancárias.

Para onde vai o dinheiro?

- Gestão dos serviços públicos federais, estaduais e municipais (saúde, educação, etc)Parte do dinheiro arrecadado vai para o Tesouro Nacional, no qual é investido em programas de assistência como Fome Zero e Bolsa Família. Além disso, é enviado aos estados e municípios para manutenção de secretarias e projetos como saúde, educação e transporte. É uma forma de “retornar” o valor pago pelo contribuinte.

- Obras de infraestrutura

Outra parte dos recursos também vai para obras de saneamento, reforma agrária, obras de construção de estradas, avenidas, etc.

- Cultura e esporte

Outra parte do dinheiro arrecadado também é investido em eventos de esporte. A cultura também recebe parte desses investimentos. Esse valor serve para aumentar o nível de cultura da sociedade e também para melhorar a qualidade de vida.

