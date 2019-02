Preço da gasolina em Manaus alcança menor valor entre as capitais

O preço máximo da gasolina foi de R$ 3,990 por litro | Foto: Em Tempo

Manaus - Pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgada nesta semana, aponta que Manaus registrou o preço médio do litro da gasolina mais barato entre as capitais brasileiras na primeira semana de fevereiro, com o valor de R$ 3,61. O resultado, na avaliação do coordenador da Ouvidoria Municipal e Procon Manaus, Rodrigo Guedes, é fruto da atuação da força-tarefa dos órgãos de defesa do consumidor.

“Desde que começamos a fiscalizar os postos de combustíveis, conforme determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, e atuando em conjunto com outros órgãos consumeristas, os preços começaram a cair”, afirmou.

Na pesquisa realizada no período de 3/2 a 9/2, o preço máximo da gasolina foi de R$ 3,990, enquanto o mínimo foi de R$ 3,540.

O coordenador do Procon Manaus considera essa marca uma grande vitória da união de esforços dos órgãos de defesa do consumidor em Manaus. “Fomos para as ruas fiscalizar postos e distribuidoras, reunimos com os proprietários e agora podemos comemorar”, continuou.

“Vale destacar que temos o menor preço final, mesmo tendo um dos maiores valores de ICMS em comparação com todos os outros Estados”, explicou Rodrigo Guedes. Segundo ele, o próximo passo agora é trabalhar junto ao Governo do Estado, para a promoção de estudos que viabilizem a redução do ICMS incidente nos preços dos combustíveis no Amazonas. “Se conseguirmos essa redução, o preço irá baixar ainda mais”, finalizou.

Sobre a pesquisa

O levantamento da ANP é realizado semanalmente para acompanhar os preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis.

Atualmente, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis (LPMCC) abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível (álcool etílico hidratado combustível - AEHC), óleo diesel não aditivado, óleo diesel S-10, gás natural veicular (GNV) e gás liquefeito de petróleo (GLP - botijão de 13 quilos), pesquisados em 459 localidades, de acordo com procedimentos estabelecidos pela Portaria ANP nº 202, de 15/8/2000. As capitais e o Distrito Federal são pesquisados semanalmente e outros 432 municípios passaram a ser pesquisados quinzenalmente, alternando-se a cada semana um determinado grupo de localidades.

A seleção das 459 localidades foi estabelecida a partir de critérios econômicos, em função de variáveis como renda, população, número de postos revendedores e frota de veículos.

