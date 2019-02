Companhia aérea oferece vagas para copilotos e comissários no AM

Os profissionais selecionados irão atuar nos municípios em que a MAP opera, no Amazonas e Pará | Foto: Divulgação





Manaus - Uma companhia brasileira está com processo seletivo aberto para contratação de comissários de voo e copilotos. Os profissionais selecionados irão atuar nos municípios em que a companhia opera, no Amazonas e Pará.

A contratação de novos profissionais faz parte do plano de expansão da empresa que estuda iniciar operação no Acre e Ceará, assim como seu primeiro destino internacional, o Peru.

Para o cargo de copiloto é preciso ter no mínimo 500 horas de voo, disponibilidade para residir em Manaus, possuir PLA teórico, Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido e Certificado de Inglês emitido pela Organização Internacional da Aviação Civil (ICAO), com índice de aprovação de no mínimo 4.

As exigências para o cargo de comissário são: ser maior de 18 anos, Ensino Médio completo, ter curso de formação de comissário de voo com aprovação em banca da Agência Nacional de Aviação (Anac), possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido, Certificado de Capacidade Técnica (CCT) ou Certificado de Habilitação Técnica (CHT) requerido pela Anac e inglês fluente. É desejável experiência profissional em rotinas de atendimento ao público.

Os interessados devem enviar o currículo para o email trabalheconosco@voemap.com.br. No título da mensagem, deve incluir a vaga para qual está se candidatando. Os salários são compatíveis com o que é oferecido no mercado.

*Com informações da assessoria

