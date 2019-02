Fiscalização quebra ‘esquema de cartel’ em postos de Manaus

Manaus - Depois de muitas críticas, reclamações e autuações feitas pelos órgãos de fiscalização, os donos de postos de combustíveis de Manaus se convenceram que o melhor é deixar o preço do litro da gasolina flutuar livremente, como determina a lei.

O resultado são preços que variam entre R$ 3,29, passando por R$ 3,39, R$ 3,49, R$ 3,59, até R$ 4,39. Essa concorrência beneficia os consumidores manauaras, que, segundo o Procon Manaus, baseado em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), estão pagando a gasolina mais barata do Brasil. A média nacional é de R$ 4,29 o litro da gasolina.



É uma realidade diferente da vivida pelos consumidores do interior do Amazonas. Dependendo do município, o litro da gasolina custa R$ 5,80; em outras cidades, R$ 6,00.

Comparado ao preço de outubro, consumidor está economizando R$ 1,60 | Foto: Ione Moreno

Em Manaus, segundo o vice-presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis (Sindcam), Geraldo Dantas, está acontecendo uma “grande promoção” patrocinada pelos donos de postos de combustíveis. Uma ação que pode acabar a qualquer momento, já que as férias escolares acabaram, e os clientes estão voltando. “Essa promoção não vai durar para sempre, porque os postos não podem continuar com essa margem de lucro muito baixa”, disse Geraldo Dantas.

“Os preços são livres, o os consumidores que regulam o mercado, e os donos de postos fixam os preços de acordo com as negociações feitas com as distribuidoras”, destacou o vice-presidente do Sindcam, acrescentando que algumas vezes as pessoas reclamam do preço do litro da gasolina, mas não sabem que, no valor, está embutido cerca de 62% de impostos federais e estaduais, além do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Alvará e frete, já que o combustível vem de outros estados.

“O petróleo extraído de Urucu vai para refinarias de outros estados, porque a de Manaus está obsoleta”, disse Geraldo Dantas. O coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes, concorda que, atualmente, os consumidores da capital amazonense pagam a gasolina mais barata do Brasil.

Os postos estão fazendo concorrência de preços para atrair clientes | Foto: Ione Moreno

Mas na sua avaliação, essa concorrência de preços nos postos de combustíveis é fruto do trabalho dos órgãos de fiscalização, que, desde outubro do ano passado, quando o litro da gasolina chegou a custar R$ 4,99, realizaram várias ações, utilizando critérios técnicos para fazer com que os donos de postos de combustíveis reduzissem o preço do produto.

Prática

De acordo com o coordenador do Procon, com base nos valores praticados em outubro de 2018, o consumidor manauara está economizando cerca de R$ 1,60. “Essa concorrência é boa para o consumidor. Os preços poderiam ser menores, mas a carga tributária é muito elevada”, disse Rodrigo Guedes.

Segundo ele, com base no preço médio nacional, de R$ 4,29 o litro da gasolina, a economia dos consumidores de Manaus é de R$ 0,90. “Hoje é possível encontrar o litro da gasolina de vários preços, dependendo da área da cidade, isso é reflexo direto das fiscalizações. Os donos de postos de combustíveis parecem ter que se conscientizado que podem lucrar de outras formas, já que, com o preço baixo, o consumidor coloca mais gasolina em seu carro”.

Procon e ANP dizem que gasolina em Manaus é a mais barata do país | Foto: Ione Moreno

O coordenador do Procon Manaus disse que, com base nas notas fiscais recolhidas durante as fiscalizações, pôde ser constatado que os donos de postos de gasolina estão tendo um lucro menor, “mas estão tendo lucro”.

Rodrigo Guedes adiantou que uma das próximas ações do Procon Manaus será no combate ao preço abusivo do gás de cozinha. Segundo ele, o Procon já recebeu várias denúncias de prática de preços abusivos, “mas vamos, antes de realizarmos alguma ação nesse sentido, estudar o assunto, buscar informações junto à ANP, pois precisamos estar muito bem respaldados, com documentos e informações, para que os empresários que atuam nessa área não tenham como apelar e reclamar de ação ilegal”.

Leia mais:

Preço da gasolina em Manaus alcança menor valor entre as capitais

Vídeo: parlamentares da Aleam tentam emplacar CPI da gasolina