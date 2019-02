Atenção: repasses de fevereiro do Bolsa Família vão até o dia 28

Apenas em fevereiro, 184 mil novos benefícios foram concedidos pelo governo federal | Foto: Rafa Zart/Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

A partir de sexta-feira (15), os beneficiários do programa Bolsa Família começam a receber os pagamentos relativos a fevereiro. Em todo o País, quase 14 milhões de famílias vão receber mais de R$ 2,6 bilhões até o próximo dia 28, o que representa um valor médio de R$ 187,56.

Apenas em fevereiro, 184 mil novos benefícios foram concedidos pelo governo federal. O mês também marca a 19ª vez seguida em que todas as famílias inscritas no Cadastro Único do governo federal e com perfil para participar do programa não aguardam em uma fila de espera.

A ordem de pagamento do Bolsa Família é determinada de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário, impresso no cartão do programa. Os que têm final 1 podem sacar no primeiro dia de pagamento. Os com final 2, no segundo dia, e assim por diante. Os valores ficam disponíveis para saque por três meses.

Brumadinho

Em situação de calamidade pública após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, o município de Brumadinho (MG) não seguirá o cronograma habitual de pagamentos do Bolsa Família. Assim, todas as 1.521 famílias da cidade que recebem o auxílio podem fazer o saque já nesta sexta-feira (15), independentemente do dígito final do NIS. Os repasses para os moradores do município totalizam R$ 273 mil.

