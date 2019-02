Moto Honda investirá R$ 500 milhões em equipamentos e tecnologias

Manaus - A Moto Honda da Amazônia LTDA anunciou que investirá R$ 500 milhões em novas instalações, tecnologias e equipamentos até 2021. O anúncio foi feito na sede da empresa, na rua Juruá, Distrito Industrial, durante reunião, na manhã desta terça-feira (19), para jornalistas e autoridades locais.

Autoridades locais na reunião de anúncio de investimento da Honda | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo





Na ocasião, estiveram presentes o presidente da moto Honda South America, Issao Mizoguchi; o vice-presidente industrial, Júlio Koga; o governador do Amazonas, Wilson Lima; o superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alexandre de Menezes, o presidente da Braciclo Bicicletas, Marcos Fermanian, entre outros.



Presidente da Honda Issao Mizoguchi | Foto: Ione Moreno

De acordo com o presidente da Honda, o objetivo do investimento é modernizar o processo produtivo e os produtos feitos pela fábrica para que a empresa possa resgatar a competitividade, principalmente, a nível internacional. Uma das novidades é a nova fábrica de motores, um novo galpão na multinacional que será entregue até 2020.



"A geração de emprego não será provocada por esse investimento de R$ 500 milhões. Mas, se o mercado reagir bem e conseguirmos vender mais produtos, obviamente terá aumento de empregos na Honda", disse.

O governador Wilson Lima destacou a importância de apoiar novos investidores no estado. | Foto: Ione Moreno

O governador do Amazonas, Wilson Lima, na oportunidade lembrou da crise que o Amazonas enfrentou durante os anos de 2013 a 2016 no Polo Industrial de Manaus (PIM). Para ele, esse investimento é uma retomada na economia do país, e que o Amazonas apoiará novos investidores no Estado.



"Durante a crise, nós tivemos muitas perdas na Zona Franca de Manaus (ZFM). Inclusive, na perda de emprego, competitividade, e agora começamos a ver uma retomada desse crescimento econômico. Começamos a ver o retorno da confiança do setor produtivo no governo federal e no governo estadual", explicou.

Ainda segundo o governador, é esperado para este ano um aumento de 10% na arrecadação. Houve um aumento de 11% em relação a janeiro do ano passado.

"Nós devemos manter a arrecadação de 2011. Mesmo assim isso significa um crescimento significativo no Estado. Hoje estarei indo a Brasília e a Zona Franca entrará em pauta para que ela não seja afetada. Vamos proteger esse modelo".

Alfredo Menezes Superintendente da Suframa | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo





Na reunião, o superintendente da Suframa, Alexandre de Menezes, destacou que o investimento feito pela empresa significa comprometimento com a ZFM. E com isso, a superintendência estará apoiando o crescimento da competitividade da multinacional.

“Eles fizeram esse investimento e esperam um retorno, e nós estaremos de braços abertos para ajudá-los a conquistar os objetivos da empresa”.

Linha de produção da Moto Honda | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo





A Honda anunciou, também, que esta transformação terá impacto direto no ambiente de trabalho dos colaboradores que atuam nas áreas da fábrica. Ocorrerão reformas prediais que trarão mais conforto aos trabalhadores, com ambientes climatizados, mais amplos e arejados, com padrões de eficiência, visando saúde e segurança do trabalho. Além disso, a fábrica passará a fazer o uso da luz natural e do reaproveitamento de água, tendo em vista a proteção do meio ambiente.

Mercado das bicicletas



O presidente da Braciclo, Marcos Fermanian, empresa que realiza a produção de bicicletas, na ocasião, disse que assim como a Honda, o mercado das bicicletas também sofreu com a crise. Mas, segundo ele, a recuperação foi rápida. O profissional informou que no ano passado já houve um crescimento. E para 2019, a espera é de que sejam fabricadas um milhão e 80 unidades de motocicletas.

“O mercado consumidor está mais animado. O que movimenta muito o nosso negócio é a expectativa do consumidor em relação ao futuro. Como todos sabem, uma boa parte dos clientes são de classe C, D e E. A maioria das nossas vendas é a prazo, seja financiamento bancário ou por consórcio, e ambas representam mais de 70% das nossas vendas. E Isso nos motiva a expandir a capacidade produtiva”, disse.

