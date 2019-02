'Não haverá mudança de modelo ZFM',diz novo superintendente da Suframa

Manaus - Em conversa com veículos de imprensa na tarde desta terça-feira (19), o novo titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), coronel Alfredo Menezes, garantiu que o órgão terá total autonomia durante a sua gestão. A nomeação do coronel, que substitui Appio Tolentino no comando da Suframa, saiu no Diário Oficial da União da última sexta-feira (15).

Menezes, que é militar de carreira e também já foi executivo de banco, afirmou que a ordem do presidente Jair Bolsonaro (PSL) em ligação no último sábado (16), foi manter a humildade, e que a Suframa agora seria "daqui para a frente". "A ordem dele foi que haja trabalho incansável dia e noite, para que o modelo seja mantido, melhorado e alavancado, gerando produtividade e competitividade", afirmou.

Sobre a questão de subsídios fiscais, que é combatida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, Alfredo Menezes afirmou que, de fato, há desejo de rever incentivos fiscais, mas não os da Zona Franca de Manaus, que estão garantidos pela Constituição. "Quando se fala em renúncia fiscal, fala-se em incentivo dado para diminuir as desigualdades regionais. Então, de fato, a política econômica do governo é de rever incentivos, mas eu tenho certeza absoluta que muitos outros vão ser revistos antes de chegar nos da Suframa".

Política e técnica



Sendo o terceiro militar a chegar ao comando da Suframa, Alfredo Menezes comentou que não houve um apoio explícito da bancada federal para a indicação do seu nome para ocupar a chefia da superintendência. Segundo ele, o único encontro foi com o coordenador da bancada, senador Omar Aziz (PSD), mas no sentido de tentar saber quais as pretensões do militar, caso fosse indicado para a gestão da Suframa.

"Creio que ele deve ter ouvido ventilarem meu nome, então me chamou. E foi uma conversa boa, no sentido de ele querer me conhecer, de onde eu era, quais seriam as minhas pretensões, e tudo o mais. Em nenhum momento, ele nos garantiu apoio. E o que ouvi dele foi que o processo estava andando, e que não queria tomar parte direta, e se fosse o meu nome ou de outro, ele iria apoiar", relata Menezes.

O coronel ainda afirmou que a autonomia de escolher os componentes da sua equipe foi lhe dada pela Presidência da República, e que sabe que terá mais rendimento se escolher pessoas com quem já trabalhou. "Não vou escolher pessoas que tenham problemas com a Justiça, isso é claro. Mas sim, tive autonomia garantida para trabalhar e escolher a minha equipe", ressaltou.

Investimentos e parcerias



Menezes afirmou que a Suframa deverá buscar investimentos com países parceiros, como os Estados Unidos, seguindo a política externa do governo Bolsonaro, capitaneada pelo chanceler Ernesto Araújo. Na sua visão pessoal, ele afirmou que é preciso buscar investimentos com quem tem recursos para investir e, principalmente, de quem tem o que ensinar.

"Vejo com bons olhos essa aproximação. Deverei ir a Brasília em breve, e vou procurar estar mais perto e mais afinado com as diretrizes da nossa política externa que está sendo desenhada. Mas falando no sentido lato sensu da palavra, creio que os Estados Unidos seja um bom parceiro, com bastante recursos e muito a nos ensinar, e tenho certeza de que existem empresas norte-americanas que têm interesse em vir para o Amazonas", salientou.

Biografia

Alfredo Menezes é coronel da reserva do Exército Brasileiro, onde permaneceu por 30 anos. Nasceu em Manaus, é graduado em Jornalismo e doutor em Planejamento, tendo atuado em missões militares tanto na Organização das Nações Unidas (ONU) como na Organização dos Estados Americanos (OEA).

Menezes também tem formação de piloto, e é o terceiro coronel a assumir o posto de superintendente da Suframa. O primeiro foi Floriano Pacheco, ainda em 1967, e o segundo foi Joaquim Igrejas, em 1985. Antes de sair para a reserva, Alfredo Menezes era oficial da arma de Engenharia, tendo atuado como comandante de um batalhão de Logística do Exército.

