Setor imobiliário entrega condomínio de alto padrão em Manaus

Manaus - O mercado imobiliário manauense que começa a ganhar ares de recuperação, recebe nesta quinta-feira (21) o mais novo condomínio de alto padrão, o Atmosphere. Localizado na avenida Mário Ipiranga Monteiro (antiga Recife), no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, ele será entregue aos seus moradores e investidores pela EB Engeco Braga.

O empreendimento está localizado junto às principais vias de ligação Norte-Sul e Leste-Oeste da cidade - acesso entre as avenidas Recife e a Paraíba-, com escolas do padrão do Lato Sensu, Laviniense, Adalberto Vale, faculdades como Martha Falcão e Esbam, hospitais (28 de Agosto), clínicas, shoppings (Manauara), padarias e parques como o Mindú e Bosque da Ciência do Inpa.

Todos esses aspectos representam mais qualidade de vida para os moradores das duas torres de 18 pavimentos do Atmosphere, com dois ou quatro apartamentos por andar, que vem atraindo um grande número de interessados na aquisição de uma das unidades do condomínio. O futuro morador pode escolher entre um imóvel de 215,00 metros quadrados (m²) ou 286,00 m², além das coberturas duplex de 389 m2 e 500 m2.

As áreas comuns do Atmosphere dispõem de salão de festa adulto, fitness, salão gourmet, wine lounge, sauna seca e úmida, repouso e sala de massagem, salão de festa infantil, brinquedoteca, salão de festa juvenil, garagem band, salão de jogos adulto, salão de jogos juvenil, quadra de squash, piscina aquecida e coberta, piscina adulto e infantil, churrasqueira gourmet, espaço gourmet, redário e quadra de esportes.

Leia mais:

Reforma da Previdência sob o risco do desgaste

'Não haverá mudança de modelo ZFM',diz novo superintendente da Suframa