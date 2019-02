Mulheres amazonenses aproveitam o Carnaval para gerar renda extra

A internet vem servindo como vitrine para promover os negócios | Foto: Divulgação





Manaus – Enquanto para alguns o Carnaval acaba sendo sinônimo de gasto de dinheiro, para outros a data é uma importante oportunidade de complementar a renda mensal. Driblando a crise, jovens amazonenses têm usado a internet como vitrine para empreender e lucrar durante as demandas comerciais do período carnavalesco.

Visão

Enquanto se formava no curso de Administração, a empresária Alice Fernandes, de 26 anos, não poderia imaginar que, pouco tempo depois, a qualificação profissional seria de extrema importância na área em que atua.

Ela explica que abriu a loja virtual ‘Maria Joana’ há três anos e já tem uma lista de clientes fiéis. A ideia inicial era abrir um espaço físico, mas a falta de dinheiro para o investimento impediu a realização.

Peças em crochê também são tendência entre os pedidos | Foto: Divulgação





“A loja virtual nasceu porque eu não tinha condições financeiras de abrir uma loja física. Eu comecei a perceber que algumas amigas minhas já faziam isso e conseguiam ganhar dinheiro, então pensei, por que não? ”, conta Alice, que começou a vender roupas no estilo alternativo, como saiões, peças feitas a mãos e produtos ricos em estamparia.

Os adereços de cabeça estão entre as tendências | Foto: Divulgação





O espaço de Alice cresceu nas redes sociais e a empresária passou a perceber os ensejos que colaboravam para o crescimento do negócio. A chegada do Carnaval em Manaus é uma dessas oportunidades. A jovem, que também está terminando uma pós-graduação em Coaching e Liderança na MBA, revela que vem se programando há pelo menos dois meses para atender a demanda de produções oriundas da data comemorativa.

“Ano passado não havia muita procura por artesanato de Carnaval e eu era praticamente a única vendendo milhares de saias de tule. Foi aí que percebi que tinha um potencial de venda muito grande nessa data e decidi me preparar para o ano seguinte. Para 2019, eu me preparei, cerca de dois meses antes, fazendo pesquisas e salvando referências”, diz ela.

Fantasias de flores também tem dominado a clientela | Foto: Divulgação





Ainda vendendo saias de tule, neste ano, Alice ressalta que também está em alta a venda de adereços para a cabeça . Tiaras, saias, maiôs e tops em cores neons e bordadas com flores artificiais estão entre os mais procurados.

Fantasias no estilo "cósmico" também tem sido uma grande pedida entre os clientes, que querem se fantasiar de sol, lua e estrelas. Ainda tem aqueles clientes que buscam por acessórios como pochetes, brincos e colares diferenciados.

“Nem todo mundo quer usar fantasia. Algumas festas acontecem durante o dia e o nosso clima é muito quente. Mas é carnaval né? As pessoas procuram pelo menos por algum adereço para se colorir”, revela a empresária.

Saias de tule e fitilhos estão entre algumas das peças mais encomendadas | Foto: Divulgação





Por meio de peças que transitam entre R$ 15 e R$ 50, é com o seu próprio ateliê que Alice vem driblando as dificuldades financeiras e se consolidando como empresária em um país que sofre com a crise, mas não deixa de pular Carnaval. Clique no link para conferir a página da artesã.

Autonomia

Foi para nadar contra as dificuldades do desemprego que a jovem Alice Marques, de 21 anos, começou a vender bijuterias e conquistou um espaço de destaque nas redes sociais. Ela explica que era funcionária do Estado, depois foi para uma empresa privada, mas acabou sendo atingida pelas estatísticas do desemprego.

Na contramão, a artista resolveu usar um antigo hobby para promover sua própria independência financeira.

Referências amazônicas dão vida às peças de Alice | Foto: Divulgação





“Eu comecei fazendo bijuterias para eu mesma desde pequena, sempre gostei de arte, mas era algo que eu fazia por hobby porque minha mãe e minhas tias também gostavam. Com o tempo eu continuei e os amigos foram gostando, fazendo encomendas para outras pessoas. Então pensei que poderia trabalhar com isso, em vez de ficar à mercê de chefias externas”, conta a artesã.

O despertar artístico de Alice já dura quatro anos. A identidade artística da amazonense é sua marca forte. De família indígena, ela usa as referências da cultura amazônica para produzir suas peças. E durante o Carnaval isso não podia ser diferente. Para atender as demandas da festa, Alice criou até uma nova página para comercializar os artesanatos.

Na imagem, pedras regionais são transformadas em lindos colares | Foto: Divulgação





“Minha identidade artística apresenta muito de como foi a minha infância e mostro isso fazendo uma pegada mais indígena em minhas peças. Além disso, eu gosto muito de misticismo e é algo que imprimo na minha arte também. Nos últimos meses, eu tenho feitos cursos, oficinas e cada vez mais busco me conhecer para expandir enquanto artista”, explica Alice.

A produção da peça acontece de acordo com o gosto do cliente | Foto: Divulgação





Já preparada para o Carnaval, na página de Alice é possível contemplar alguns de seus artesanatos, entre eles, brincos e colares que vem sendo produzidos em parceria com a Loja Maria Joana. Os preços de Alice variam entre R$ 5 a R$ 60 reais, e o orçamento depende das especificidades escolhidas pelo cliente. Clique no link para conferir o espaço de Alice.

Satisfação

“Pedi demissão do meu emprego e ao contrário de pensar só em dinheiro, estava buscando trabalhar em coisas que também me dessem prazer. Queria me concentrar em atividades onde pudesse colocar minha criatividade. O carnaval é um momento muito bom para trabalhar com o artesanato, com o lúdico e artes em geral”, conta a jornalista Jamile Alves. Foi assim que a jovem também despertou para a oportunidade de empreender.

Clientes mostram o resultado de suas encomendas na internet | Foto: Divulgação





O Carnaval é de fato uma época que traz à tona o exercício de manifestações criativas por quem aproveita a festa. Foi assim, dando asas à imaginação, que Jamile vem somando cada vez mais clientes apaixonados por seus adereços carnavalescos.

É possível fazer a encomenda de diversos adereços | Foto: Divulgação





“Eu estava fazendo a minha fantasia de Carnaval com minha mãe e o resultado começou a ficar tão bonito que decidimos fazer para vender. Além de me dar um resultado financeiro, passei a fazer algo que também contemplava o meu bem-estar”, explica a empreendedora.

Nas redes sociais a clientela compartilha a satisfação pelos produtos | Foto: Divulgação





Inspirada pelo espírito criativo, a jornalista passou a produzir então ombreiras, brincos, cabeças e outros adereços, tudo com muito brilho e cor. Bastou Jamile publicar na web o resultado de suas produções para que "chovesse" encomendas.

Em seu ateliê virtual é possível encontrar peças que vão de R$ 15 a R$ 70, tudo vai depender do que o cliente pedir. O número para entrar em contato com a artesã é o (92) 98411-8444.

Leia mais:

Blocos de Carnaval, samba, reggae e música eletrônica agitam Manaus

Você conhece a história do Carnaval de Manaus