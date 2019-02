Em pesquisa de preços do Procon-AM gasolina apresenta média de R$ 3,97

Manaus - O Programa de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM), realizou, nesta sexta-feira (22), pesquisa comparativa de preços de combustíveis vigente no período.

O órgão visitou 57 postos localizados em Manaus e constatou que o valor médio da gasolina comum é R$ 3,97; na versão aditivada, R$ 4,07; a média do preço do etanol é R$ 3,27; do diesel comum, R$ 3,56 e do aditivado R$ 3,66.

A gasolina comum mais barata está sendo comercializada a R$ 3,79 nos postos Japiim de bandeira Shell e Mucuripe de bandeira branca, ambos localizados na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona sul. Os demais valores encontrados foram R$ 3,85/ R$ 3,89/ R$ 3,97 e R$ 3,99.

A gasolina aditivada com o valor mais em conta é encontrada nos postos Maceió (Ipiranga) e Rio XXV (BR), ambos localizados na rua Maceió, bairro Adrianópolis, zona centro-sul. Os outros valores registrados são R$ 3,97/ R$ 3,99/ R$ 4,01/ R$ 4,07/ R$ 4,09/ R$ 4,15/ R$ 4,19 e R$ 4,29.

O etanol mais barato é vendido ao preço de R$ 3,09 em dois postos pesquisados pelo Procon-AM, o Grande Circular (BR) no bairro Jorge Teixeira, zona leste, e o Gaspetro (Equador) na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, zona leste. Os preços são diversos e praticados a R$ 3,17/ R$ 3,18/ R$ 3,19/ R$ 3,24/ R$ 3,25/ R$ 3,27/ R$ 3,29, R$ 3,35, R$ 3,39, R$ 3,49 até chegar em R$ 3,59.

Já o diesel com preço mais baixo foi encontrado no posto Mucuripe (avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona Sul), no valor de R$ 3,39. Outros preços como R$ 3,43, R$ 3,45, R$ 3,49, R$ 3,50, R$ 3,55, R$ 3,69, R$ 3,70 e R$ 3,84 também aparecem na pesquisa do Procon-AM.





*Com informações da assessoria

