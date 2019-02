Recebeu um produto sem solicitar? Veja o que fazer

Manaus - Recebeu em casa algum produto não solicitado, ou sentou em um restaurante e te trouxeram um prato ou produto que você não pediu? Saiba que isso configura amostra grátis. O código do consumidor determinou que algumas práticas são consideradas como abusivas, sendo vedado que o fornecedor as pratique.

“Entregar ao consumidor sem solicitação prévia de qualquer produto ou fornecer qualquer serviço sem o seu consentimento é considerada uma prática abusiva. Esse tipo de envio sem autorização do consumidor nada mais é do que um 'presente de gringo'”, destaca a coordenadora da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Rosely Fernandes.

O simples fato de enviar ou entregar produto ou fornecer serviço sem solicitação prévia já constitui prática abusiva e passível de penalidades administrativas, inclusive, multa.

“Nós já temos nos Tribunais Superiores uma súmula que já foi aprovada onde constitui uma prática comercial abusiva e já está pacificado nos nossos Tribunais. Esse ato é considerado ilícito e indenizável, com aplicação de multas, e inclusive aos órgãos defesa do consumidor”, conta.

O que fazer se recebeu um cartão que não pediu?

Avise imediatamente à empresa do cartão para que ela realize o cancelamento.

“Em caso o consumidor receba o cartão que não pediu, a solicitação é que ele denuncie aos órgãos de defesa do consumidor ou escreva uma carta para a empresa afirmando que não solicitou aquele cartão”, diz Fernandes.

Recomenda-se que, caso o cliente não vá fazer uso do cartão, corte-o tendo o cuidado de quebrar a parte do chip e faça a devolução para o banco informando não ter interesse e esclarecendo a situação.

É importante verificar a conta bancária para olhar se não há cobranças indevidas, caso tenha, o banco deve ser contactado imediatamente para pedir o entorno da cobrança.

O que fazer se o banco não resolver o problema?

O consumidor deve fazer queixa ao Programa de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM) podendo tirar dúvidas via telefone 0800 092 1512. Para realizar a queixa somente pessoalmente no endereço: avenida André Araújo, 1500, bairro Aleixo.

Consumidores que receberam produtos que não pediram

A professora Aline Ferreira solicitou um cartão de débito, mas recebeu um cartão múltiplo. "Eu reclamei no banco e eles alegaram que a função crédito estava inativa. Mas mesmo assim reclamei aos órgãos de defensa e ganhei a causa".

A estudante Sophia Moraes pediu pela a internet uma base e um pó de maquiagem, mas quando chegou em casa ela recebeu os dois produtos e mais um kit de sombra. "Eu, antes que eles cobrassem, enviei um e-mail para a empresa alertando sobre o possível mal-entendido, mas para a minha alegria eles falaram que era cortesia, eu fiquei muito feliz e comprei outras vezes".

