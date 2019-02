Projetos industriais para o Amazonas geram 1.441 vagas de emprego

O Índice de Confiança da Indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), subiu 0,8 ponto de janeiro para fevereiro deste ano e chegou a 99 pontos | Foto: Divulgação

Manaus - A primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) deste ano será realizada nesta quarta-feira (27), às 9h, na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea) pela primeira vez. Os conselheiros vão deliberar sobre uma pauta com 39 projetos industriais, com investimentos acima de R$ 1 bilhão, que vão gerar 1.441 vagas no mercado de trabalho, ao longo de três anos.

Componentes plásticos, equipamento multimídia para internet e carregadores de bateria para telefone celular sãos alguns dos produtos em destaque na pauta da 178ª reunião do Codam. Os projetos de diversificação de linhas de produção já existentes chegam a R$ 591 milhões, enquanto os de atualização somam cerca de R$ 367 milhões.

O Codam é a instância responsável pela aplicação da política de incentivo fiscais do Estado. É composto por 18 conselheiros, entre os quais representantes de entidades de classe, como Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Prefeitura de Manaus, e órgãos de fomento e pesquisa, como Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM), Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado doAmazonas (Fapeam).

Balanço

A última reunião do Codam foi realizada em 13 de dezembro de 2018, na Fieam. Em seis reuniões realizados no ano passado, foi apurado um volume de R$ 7,649 bilhões em investimentos captados pelo Amazonas, com a aprovação de 165 projetos industriais. A mão de obra estimada, a partir da implantação dos projetos aprovados, foi estimada em 6.709 vagas no mercado de trabalho, no períodode até três anos.

Além dos setores Eletroeletrônico e Duas Rodas, novos segmentos como a produção de terminais de captura de dados, as maquininhas para pagamento em débito ou crédito, com recursos superiores a R$ R$ 1 bilhão e geração de emprego acima de 700 vagas no mercado de trabalho, despontaram entre os projetos aprovados em 2018.

Confiança

O Índice de Confiança da Indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), subiu 0,8 ponto de janeiro para fevereiro deste ano e chegou a 99 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos. Esse é o maior nível do indicador desde agosto do ano passado.

Segundo a FGV, essa segunda alta do ano da confiança do empresário da indústria mostra que o índice se aproxima dos 100 pontos e indica que o setor começa a se afastar do fraco desempenho do segundo semestre de 2018.

A confiança subiu em 12 dos 19 segmentos industriais pesquisados. O Índice da Situação Atual, que mede a confiança do empresário no momento presente, avançou 1,8 ponto, para 98,8 pontos. A avaliação sobre o nível atual dos estoques subiu 4,7 pontos.

Já o Índice de Expectativas (IE) recuou 0,3 ponto, para 99,2 pontos. A expectativa dos empresários em relação à evolução da situação dos negócios nos seis meses seguintes recuou 2,4 pontos. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada subiu 0,4 ponto percentual em fevereiro, para 74,7%, a primeira alta desde setembro de 2018.

Leia mais:

Autoridades e empresários locais planejam futuro da economia manauense

Sepror divulga tabela de preços de ração para peixes