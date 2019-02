Sortuda: manauara vence prêmio do jornal Agora pela segunda vez

Manaus - Há quem diga que sorte é como o raio: nunca cai no mesmo lugar duas vezes. Mas no caso da estudante Rosana Pereira, de 29 anos, a sorte bateu à sua porta não apenas uma, mas várias vezes. Ela foi a vencedora do prêmio em dinheiro do jornal Agora pela segunda vez em apenas uma semana: na segunda-feira (18) e na última quinta-feira (21).

Moradora do conjunto Eldorado, no bairro Parque Dez, Rosana ganhou o prêmio na primeira vez por iniciativa da sogra, que preencheu o cupom. "Eu compro o jornal pra ver as páginas de Classificados. Minha sogra preencheu o cupom e depositou na urna com o meu nome. Na segunda vez, eu mesma preenchi o cupom e coloquei na urna", contou.

Rosana, que levou os dois prêmios de R$ 100, conta que não é a primeira vez que ganha sorteios seguidos. "Eu já ganhei sorteios da Tim, da Vivo, e de mais um monte de lojas. Teve uma vez que ganhei uma televisão. Se isso não é sorte, não sei o que é", brinca.

Prêmios

A entrega dos prêmios está acontecendo na sede do jornal Em Tempo, na rua Dr. Dalmir Câmara, 623, no São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Os sorteios acontecem de segunda-feira a sexta-feira durante o programa Agora TV, nos estúdios da TV Em Tempo, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da capital.



Além dos sorteios diários de R$ 100, a cada sexta-feira é sorteado o prêmio no valor de R$ 500. Os cupons adquiridos durante a semana já participam automaticamente do sorteio semanal, e os prêmios são entregues pelo cartão Avancard.

