Coordenador de terminal leva R$ 500 em promoção do Jornal Agora

Manaus - O morador do bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus, Alan Lima, de 28 anos, foi o sortudo que levou o último prêmio de R$ 500 do Jornal Agora. O ganhador perseverou até conseguir ser um dos premiados na promoção mais aguardada pela população de Manaus, mas ele conta que teve uma ajuda extra.

É que o ex-sogro dele é proprietário de uma banda de jornais, também no Armando Mendes, que é considerada a banca da sorte. Da "banca do Seu Francisco" já saíram dois prêmios de outro concurso e um prêmio de R$ 200 do jornal Agora.

Outro fator que também o ajudou foi o emprego dele. Ele trabalha como coordenador de terminal no conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital, e sempre é presenteado por usuários do transporte público com tiragens do Agora.

"Eu sempre ganho o jornal e vou logo na parte dos prêmios. Destaco e vou depositando. Hoje ganhei um, mas já tinham preenchido o cupom"', fala.

Ele fez três tentativas até ganhar desta vez. Segundo Alan, para não perder a sorte, ele sempre deposita na urna da banca de seu ex-sogro.

"Sempre que eu vejo, eu preencho e envio. Vou continuar tentando para ganhar outros prêmios", garante.

Prêmios

A entrega dos prêmios está acontecendo na sede do jornal Em Tempo, na rua Dr. Dalmir Câmara, 623, no São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Os sorteios acontecem de segunda-feira a sexta-feira durante o programa Agora TV, nos estúdios da TV Em Tempo, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da capital.

Além dos sorteios diários de R$ 100, a cada sexta-feira é sorteado o prêmio no valor de R$ 500. Os cupons adquiridos durante a semana já participam automaticamente do sorteio semanal, e os prêmios são entregues pelo cartão Avancard.

