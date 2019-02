Suframa: de olho em novos mercados e nas ameaças da reforma tributária

Hoje mais voltado para o consumidor doméstico, com baixa infiltração em canais internacionais, especialistas apontam que a indústria amazonense precisa se planejar para atrair novos mercados | Foto: Márcio Melo





Manaus - No aniversário de 52 anos da Zona Franca de Manaus (ZFM), empresários, economistas e políticos reforçam a mensagem de que o modelo precisa se reinventar para continuar robusto pelos próximos 50 anos. Para isso, é preciso buscar e conquistar mercados externos, uma missão que passa pelas empresas incentivadas pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e pelo governo do Estado.

Mas, além dessa luta por novos mercados, é preciso ficar atento para o fato de que, mesmo diante das promessas eleitorais do novo presidente da República, Jair Bolsonaro, as discussões políticas sobre reformas econômicas ameaçam a existência do modelo. Diante desse cenário, o senador Omar Aziz (PSD), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, é enfático em dizer que a ZFM tem que ser prioridade ontem, hoje e amanhã. Para ele, qualquer discurso fora dessa linha compactua com os que querem acabar com a ZFM.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, por exemplo, é de uma escola econômica que é contra todo e qualquer tipo de subsídio econômico, e é com essa essência que ele trabalha as reformas, como a Tributária, que em breve entrará na pauta.

“A renúncia fiscal que é dada para a ZFM, o Amazonas reverte em políticas ambientais inegavelmente exitosas. Por outro lado, a indústria 4.0 está na porta, e a automação vai desempregar pessoas. A saída é diversificarmos o polo industrial. Trazer novos segmentos. Lá atrás, ainda no governo eu trouxe uma indústria de remédios genéricos. Até hoje só tem ela nesse segmento. Precisamos atrair uma linha de cosméticos, cujo potencial é altíssimo aqui”, diz Omar.

O senador observa, ainda, que o Centro de Biotecnologia da Amazonas (CBA), com pesquisas sérias daria, de forma sustentável, todos os produtos que a floresta oferece.

“O foco tem que ser geração de empregos e isso só será possível se o país se recuperar, se o país crescer e atrair novos investimentos. A questão política tem que ser discutida com seriedade, de forma técnica. Como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, uma das duas mais importantes do Congresso Nacional, eu logicamente serei um guardião da Zona Franca. Qualquer projeto que possa causar prejuízo para o nosso PIM não terá nosso apoio na CAE”.

O senador Eduardo Braga (MDB) diz que os representantes do Amazonas, no Congresso Nacional, devem sempre destacar o propósito da existência da ZFM.

“Assim como é nossa missão debater e apontar alternativas para a nossa política industrial. Precisamos rever alguns processos produtivos básicos, para que o Polo Industrial de Manaus tenha condições de atrair novos investimentos”, comenta. Na avaliação dele, produtos como painéis solares e lâmpadas LED, que são fabricados na China, podem ser produzidos em Manaus.

“A ZFM gera e reparte riquezas, fortalece a economia e a indústria nacional, além de preservar a Floresta Amazônica. É, portanto, um modelo econômico preocupado com o verde e isso precisa ser levado em consideração todas as vezes em que se discute os incentivos fiscais concedidos a ele”, destaca Braga.

Mercados

Na avaliação do presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM), Francisco de Assis Mourão Júnior, se faz necessário um planejamento das empresas, antes de se lançar na conquista de novos mercados. Para ele, é uma inversão do modelo, que está voltado mais para o mercado interno, mas é preciso planejamento e mostrar a qualidade dos produtos.

O economista citou o exemplo da ex-superintendente da Suframa, Flávia Grosso, que levava os produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus (PIM) para exposições em feiras internacionais.

“Era uma forma de buscar novos mercados”, comenta. Mas, segundo ele, é preciso também que o governo atue, melhorando a infraestrutura do Estado, dando mais condições para que os empresários possam investir na exportação, fortalecendo a economia e gerando mais empregos.

A criação de novas matrizes econômicas é outro tema defendido pelo presidente do Corecon-AM. Segundo ele, nesses 52 anos de Zona Franca nenhum dos governos que administraram o Amazonas nesse período buscou fazer um planejamento a longo prazo visando a implantação de uma nova matriz econômica, para que a economia do Estado não ficasse tão dependente do modelo Zona Franca.

Minérios, turismos, biodiversidade, são algumas áreas que podem ser trabalhadas para fortalecera a economia do Estado, gerando renda e empregos na capital e no interior do Amazonas.

“Tem que ser um planejamento a longo prazo, não é um trabalho para quatro anos”, destacou Francisco de Assis Mourão Júnior. Até por ser o único gerador de economia do estado, os parlamentares amazonenses, na visão do economista, têm o dever defender o modelo Zona Franca, buscando impedir que os incentivos sejam tirados ou mesmo reduzidos, já que isso vai tornos os produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus pouco competitivos.

História

A Zona Franca de Manaus foi criada em 6 de junho de 1957, no governo de Juscelino Kubitschek, mas somente 10 anos depois, já no governo militar, foi efetivamente implantada. Desde então, o modelo já passou por quatro prorrogações, a primeira foi em 1986 que estendeu por 10 anos, o prazo que valeria até o ano de 1997. Com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, a ZFM teve novamente seu prazo modificado, desta vez a validade dos incentivos fiscais ficariam assegurados por 25 anos, até 2013.

A terceira prorrogação dos incentivos ocorreu no ano de 2003, com a edição de uma Emenda Constitucional que estendeu os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus por mais dez anos, com validade prevista até o ano de 2023. Em 2014, no governo de Dilma Rousseff, os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus foram prorrogados por mais 50 anos, indo até 2073.

