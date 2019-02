Superintendente da ZFM fiscalizará aplicação de verbas de P&D

Zona Franca de Manaus | Foto: Alberto césar Araújo

Manaus - Parte dos incentivos fiscais presentes na Zona Franca de Manaus (ZFM) é investido na Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) das empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM), instituída pela Lei da Informática na Amazônia

De acordo com a lei, todas as empresas que produzirem bens e serviços de informática devem aplicar, anualmente, no mínimo 5% do seu faturamento bruto no mercado interno em atividades de pesquisa e desenvolvimento na região.

No decorrer dos anos, outras normas foram surgindo para aprimorar essa Lei, como o Decreto n° 6.008 de 29 de dezembro de 2006 que regulamenta o benefício fiscal concedido a empresas que produzam bens de informática, e a Portaria n° 222 de 4 de julho de 2017 que disciplina a apresentação do plano de pesquisa e desenvolvimento e dá outras providências. Tudo isso para que se reverta em benefícios do Polo Industrial de Manaus.

Ao todo, segundo dados da Superintendência da Zona Franca de Manaus, são 54 empresas que utilizam os benefícios da Lei P&D, produzindo os mais diversos produtos e investindo em mão-de-obra, incluindo capacitação que compreende nível médio ou superior desde que vinculada as áreas de tecnologia vinculadas na legislação. Dentro dessa modalidade, os produtos e as pesquisas são os mais diversos como aparelho de terapia respiratória, luzes LED, Leitor de Código de Barras, Alarme eletrônico para veículo e até impressora de transferência térmica.



"Vista Grossa"

Uma das áreas que o atual superintendente da Zona Franca de Manaus, Alfredo Menezes pretende intensificar na nova gestão é justamente a da Pesquisa e Desenvolvimento. De acordo com ele, cada complexo industrial será visitado e toda a pesquisa desenvolvida será supervisionada de perto.

“Estou aguardando a nomeação dos superintendentes adjuntos após o Carnaval, na próxima semana. Depois que a equipe chegar e assumir, vamos visitar os complexos que trabalham dentro dessa lei. É muito simples, chegarei lá e questionarei sobre o desenvolvimento de produtos com inovação tecnológica”, alerta Alfredo Menezes, superintendente da Zona Franca de Manaus.

Entre os questionamentos que devem ser feitos, o superintendente fala que pretende saber a destinação dos recursos e o que realmente foi feito pela empresa consultada nos últimos cinco anos. “ É isso que nós queremos saber e o que nós iremos buscar. Na nossa gestão foi essa as diretrizes que nos passaram”, conta o superintendente.

Para ele, a Pesquisa e o Desenvolvimento são de extrema importância para o nosso setor industrial, por isso, é necessário que seja rígido quanto a isso. “P&D para mim é essencial. Por isso, nós temos que ser austero e prbo. Se o estado renunciou, qual valor ficou aqui? Onde será a aplicação dos benefícios? É isso que eu vou buscar com foco”, reitera Menezes.



Conforme pesquisa feita pela própria Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), com dados colhidos entre os anos de 2010 a 2013, o faturamento em bilhões incentivado pela Lei de Informática, em termos de volume absoluto, teve um crescimento nominal de 115%, passando do volume financeiro de 5,9 bilhões de reais em 2010 para 12,8 bilhões de reais em 2013.

Um bom faturamento em P&D requer, por obrigação, o aumento de investimentos na área por ano-base. De acordo com a Suframa, durante o período de pesquisa para o relatório as obrigações totalizaram o montante de 1,24 bilhões de reais.

Mesmo assim, a Suframa julga fundamental o incentivo ao avanço técnico e tecnológico da região para garantir um desenvolvimento econômico de longo prazo, sustentável e inclusivo. Com a publicação da Lei n° 13.674/2018, parte da legislação foi modificada como mudar algumas terminologias na Lei, estabelecer novos percentuais de faturamentos para algumas modalidades e até a inclusão do estado do Amapá à da área de investimentos foi feita.

