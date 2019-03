Manaus - Quando a Zona Franca de Manaus (ZFM) foi criada pelo Decreto-Lei número 3.173, de 6 de junho de 1957, e aprimorada dez anos depois, com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário para impulsionar o desenvolvimento, não estava prevista de uma maneira direta a preservação do meio ambiente.



Porém, de acordo com a economista Bianca Mourão, que atua há 20 anos na área, a ZFM contribuiu para preservar a Floresta Amazônica, no território amazonense, se levarmos em consideração o nível de desmatamento do mesmo bioma nos Estados vizinhos. Segundo ela, a atividade desenvolvida pelo atual modelo gera emprego e renda, além de fazer riqueza circular na região.

“Basta se fazer a seguinte pergunta: qual atividade estaríamos fazendo, se não houvesse o modelo ZFM? Comércio? Não comporta tanta mão de obra. Turismo também não, somado ao fato de que não temos infraestrutura nenhuma para desenvolver essa atividade. Sem o modelo, a nossa população seria obrigada a se voltar para a floresta para sobreviver, primeiro atrás da madeira; depois, da riqueza no subsolo”, explica.

A atividade desenvolvida pelo atual modelo gera emprego e renda | Foto: Ione Moreno

De acordo com ela, se compararmos o estado do Amazonas ao do Pará, por exemplo, veremos essa diferença de preservação da Floresta Amazônica. “Os nossos irmãos paraenses, que não possuem o modelo ZFM, padecem pela distância dos mercados consumidores. Quais são as principais atividades desenvolvidas lá? Madeireiras e mineradoras, consumindo tudo e deixando pouquíssima riqueza por lá”, observa.

Desmatamento

Para a gerente de meio ambiente, da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM) e coordenadora da Coordenadoria de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Responsabilidade Social da federação, Renée Veiga, o desmatamento não acontece por uma causa única, porém, existe um consenso de que ele é resultado de um processo socioeconômico complexo.

A expansão das culturas temporárias e permanentes, pecuária extensiva, extração de madeira para usos diversos e infraestrutura e comunidades em locais adjacentes colaboram para o desmatamento da floresta amazônica. Segundo ela, a geração de empregos nas indústrias inibe a expansão dessas atividades, além de motivar a preservação.

“Existem estudos elaborados por pesquisadores do Instituto Piatam que concluíram que o Polo Industrial de Manaus (PIM) possui importante efeito inibidor do desmatamento, constituindo-se em externalidade positivo ao resto do País. O chamado ‘Efeito PIM’ é capaz de atenuar o desmatamento, no Amazonas, em intervalo variante entre 70% a 86% do que seria, caso ele não existisse. Ele também possui todos os requisitos para se tornar um parque industrial ecológico”, sustenta Renée Veiga, da Fieam.

Indústrias instaladas no parque fabril de Manaus impediram que homens e mulheres amazonenses optassem pela exploração dos recursos da floresta | Foto: Ione Moreno

Rigor nas leis

Segundo a gerente, o benefício da floresta amazônica extrapola a região de influência do Polo Industrial, estendendo-se a todo o mundo por conta de vários motivos, entre eles, a captura de carbono e a ciclagem hidrológica resultante da manutenção da cobertura verde. “Por essas razões entendemos relevante trabalhar a questão ambiental e garantir a manutenção da nossa floresta, utilizando seus recursos de maneira sustentável e que possibilitem a perpetuação do Efeito PIM”, avalia.

Segundo ela, soma-se a isso o fato de que indústrias instaladas na capital do Amazonas, em grande parte, possuem sistemas de gestão ambiental voluntária. “O que demanda atendimento tanto aos requisitos legais obrigatórios, como também às boas práticas regulamentadas e até mesmo em razão do mercado internacional rígido, necessitam cumprir não apenas as legislações brasileiras, mas também, a legislação internacional, que é extremamente rígida no que tange à sustentabilidade e minimização de impactos ambientais dos produtos e processos produtivos”, frisa a gerente de meio ambiente da Fieam.

O sauim-de-coleira agora tem um corredor ecológico criado pela Prefeitura de Manaus, focado na preservação da espécie | Foto: Ione Moreno

Sauim-de-Coleira

O professor do departamento de biologia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e especialista no primata Sauim-de-Coleira (Saguinus bicolor) conta que a espécie foi prejudicada devido a instalação da Zona Franca de Manaus e o crescimento da capital e dos municípios no interior do Amazonas, principalmente, Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

“É uma infelicidade do sauim ter a distribuição geográfica bem onde se instalou a ZFM. Criou-se uma demanda por mais comida, mais áreas de lazer e espaços. Como o Sauim tem uma distribuição geográfica restrita a essa área de alta influência da ZFM, eu diria que, proporcionalmente, a espécie é a mais prejudicada”, diz.

Atualmente, a distribuição do primata fica entre 25 e 30 mil nas cidades de Manaus, Itacoatiara e Rio Preto da Eva, porém a quantidade vem diminuindo ao longo dos anos. “A principal ameaça é o desmatamento e consequentemente a fragmentação do ambiente. Eles irão atravessar de um fragmento para o outro para dispersar, se alimentar ou para reproduzir e acabam sendo atropelados ou levando choques em redes elétricas e até mesmo, atacados por cachorros”, explica. Os incidentes ocorrem principalmente em ruas, avenidas e estradas próximas a fragmentos florestais.

Para proteger a espécie, a Prefeitura Municipal de Manaus, em junho do ano passado, inaugurou uma nova área de Proteção Ambiental (APA), denominada “APA Sauim-de-Manaus”, que compreende a área em que o macaco de pequeno porte (calitriquídeo) vive, desde o leste da cidade, até o município de Itacoatiara e ainda a, aproximadamente, 40 quilômetros ao norte de Manaus.

Aéreas do Distrito Industrial | Foto: Ione Moreno

Com a criação da APA Sauim-de-Manaus, a Prefeitura passou a contribuir para as medidas de gestão contidas no Plano de Ação Nacional de Conservação do Sauim-de-Coleira (PAN Sauim), coordenado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Amazônica (Cepam), do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio).

O PAN Sauim é uma estratégia nacional para garantir que o sauim saia da vulnerabilidade de extinção, com medidas que garantam a proteção dos fragmentos florestais, recuperação de áreas degradadas e ações de educação ambiental, além de infraestrutura que permita conexões entre áreas vegetadas, a exemplo de passagens áreas de fauna.

Homem do interior

Para a economista Bianca Mourão, a ZFM continua sendo a melhor forma de manter a floresta em pé. Infelizmente, o Estado possui algumas dificuldades. Uma delas é a fiscalização por conta da dimensão continental do Amazonas, o maior Estado da federação e compreende 18,5% do território nacional. Mas, nem de longe é essa a maior complicação encontrada no cenário atual.

Segundo a economista, há uma discussão sobre o que o novo governo pretende fazer com a contribuição chamada Fundo de Turismo e Interiorização (FTI), destinada aos produtores no interior do Amazonas. Para a profissional, se o atual governo redirecionar o fundo para pagar outras dívidas, o produtor rural que fornece a matéria-prima vegetal para as empresas do PIM será prejudicado.

“Ele não terá para quem vender e a logística para enviar a outro lugar inviabiliza a atividade do produtor rural. Sem alternativa, ele irá para a floresta, por questão de sobrevivência. Ele precisa comer, vestir, morar e etc. É irresponsável se o fizerem”, avalia.

SAUIM DE CÓLERA | Foto: IONE MORENO

Capacitação

Mas, enquanto esse impasse não é resolvido, a preservação da floresta ajuda o homem interiorano a manter sua qualidade de vida e ele também pode aprender capacidades laborais específicas para o desempenho de suas atividades. É o que garante Renée Veiga, que além de gerente de Meio Ambiente da Fieam é também coordenadora da coordenadoria de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Responsabilidade Social da federação.

De acordo com a gerente, há 40 anos o Sistema Fieam, por meio do Senai, lançou o Barco Escola Sumaúma, cuja missão é levar educação profissional aos lugares mais longínquos da Amazônia para promover a capacitação da população do interior. Atualmente, são duas unidades, sendo que o Sumaúma 2 foi desenvolvido com as mais modernas tecnologias de sustentabilidade, para garantir os mínimos impactos ao meio ambiente.

| Foto: Dessiré

“Além dos cursos de profissionalização, ele também transmite conceitos de sustentabilidade com o aproveitamento e tratamento e águas pluviais, reciclagem de resíduos sólidos gerados durante os cursos ministrados e na utilização de energia solar para aquecimento da água e também 20% da energia utilizada pela embarcação”, explica.

A coordenadora reitera que, ao longo dessas quatro décadas, os dois barcos já promoveram a formação e certificação profissional de cerca de 60 mil alunos, aportando em 64 municípios do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Pará. “Tudo isso só é possível graças aos recursos advindos das indústrias aqui instaladas”, diz.

Leia mais:

Superintendente da ZFM fiscalizará aplicação de verbas de P&D

Motor de um país: como a Suframa fomenta o desenvolvimento do Brasil