Manaus - O artigo 1º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, diz que “a Zona Franca de Manaus (ZFM) é uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância em que se encontram os centros consumidores de seus produtos”.



É por conta desse decreto que hoje a capital do Amazonas é reconhecida como o 8° maior Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. A lei também buscou garantir o desenvolvimento dos estados da Amazônia Oriental: Acre, Roraima, Rondônia e o Amapá estão contemplados sob a abrangência da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Nos 52 anos completados nesta quinta-feira (28), a ZFM, que tem como tripé econômico os setores da indústria, comércio e agropecuário, segue sustentada nas últimas décadas pelo Polo Industrial de Manaus (PIM), em detrimento do comércio, que já foi o principal motor desse modelo; e da agroindústria, que até hoje não mostrou a que veio.

Dados dos indicadores industriais da Suframa, atualizados em novembro de 2018, apontam um número de 435 empresas operando no PIM. Juntas, eles renderam a Suframa um lucro para o Brasil no valor de R$ 31 bilhões, além de 769 mil empregos em todo o Brasil, diretos e indiretos, segundo dados de 2017.

Regulamentada, oficialmente, em 1967, a criação da ZFM se deu por meio da lei número 3.173, de 6 de junho de 1957. A proposta original, que previa a criação do Porto Franco de Manaus, foi do então deputado federal Francisco Pereira da Silva, que também encabeçou os trabalhos da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), que deu origem à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).



O projeto original de Pereira da Silva teve ainda a colaboração do engenheiro Maurício Joppert, então deputado federal pelo Rio de Janeiro e relator do projeto. Joppert justificou que deveria ser criado não um Porto Franco, mas sim uma Zona Franca, que atenderia, de fato, aos objetivos econômicos. O adendo, intitulado Emenda Joppert, foi aceito por Pereira da Silva, e o projeto, já aprovado na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, tendo justamente o senador amazonense Leopoldo Cunha Melo como relator. Aprovado no Senado, foi sancionado pelo presidente Juscelino Kubitschek, em 1957.

No entanto, a ZFM só começou a funcionar mesmo a partir de sua regulamentação, pelo decreto-lei 288, de 28 de fevereiro de 1967, assinado pelo presidente general Henrique Castello Branco. O Distrito Industrial, inclusive, teve sua pedra fundamental lançada no dia 30 de setembro de 1968, junto com a aprovação do primeiro projeto industrial a ser instalado no parque fabril, o da Beta S/A, empresa de relógios e joias, que funcionou até meados da década de 1990.

Indústria

O principal motor da ZFM é justamente o PIM. A primeira indústria a se estabelecer no Distrito Industrial, localizado na confluência entre as zonas Leste e Sul da capital amazonense, foi a Companhia Industrial Amazonense (CIA), que produzia estanho; e a Springer, que produz aparelhos de ar-condicionado.

Com o passar dos anos, no entanto, outras empresas se estabeleceram no PIM. Foi o caso, por exemplo, da Drohauser, que fabricava vidros e não está mais no PIM; a Orient, fabricante de joias e relógios. Hoje, os subsetores do parque fabril de Manaus que mais se destacam são o de eletroeletrônico e o de duas rodas, tendo a Samsung e Moto Honda, respectivamente, como as suas principais representantes.

Dentre os altos e baixos da indústria amazonense, que é hoje a principal fonte da receita do Amazonas, o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, afirma que o melhor período do setor foi o ano de 2011, quando o PIM registrou faturamento de US$ 41 bilhões. Em 2012 começou a cair para R$ 38, bilhões e depois da Copa do mundo de 2014, a Zona Franca, segundo ele, foi drasticamente abalada pela recessão dos anos de 2015 e 2016.

“Tínhamos na indústria cerca de 130 mil empregos diretos. Com a recessão que tivemos em 2015 e 2016, hoje temos a média 87 mil. Isso gerou um reflexo negativo, e somente agora estamos recuperando alguma coisa. No segundo semestre de 2018 a coisa foi se estabilizando e teve uma pequena recuperação. Nós fechamos 2019 com um faturamento de US$ 24 a 25 bilhões, e uma produção de 5% maior que o ano anterior”, afirma Azevedo.

O dirigente, entretanto, aponta que algo que alavancaria a indústria estabelecida na ZFM, e que já é prometido por governos sucessivos há muito tempo, é a BR-319. Segundo ele, mesmo que o transporte rodoviário seja mais caro que o rodofluvial, ainda assim, os custos da indústria com transportes e outros fatores serão menos custosos.

“Você reduz o lead time e o transit time. O que se faz em 30 dias por via marítima ou em 20 dias pela via rodofluvial, isto é, indo de estrada até Belém, e de lá, vindo pelos rios, você consegue fazer em uma semana por via rodoviária. A interligação rodoviária faz com que a matéria-prima chegue bem mais rápido, com um preço mais reduzido. Se a mercadoria vem, ela não pode voltar ‘batendo lata’. É claro que os caminhões vão voltar para o Sul e Sudeste levando mercadorias, aumentando ainda mais o consumo naquelas regiões”, completa.

Comércio

Quando o modelo ZFM começou a funcionar, a sua principal finalidade era substituir as importações das chamadas “tecnologias de ponta”. Assim, o Brasil passou a produzir e comprar em Manaus produtos como televisores, telefones, produtos digitais e uma gama de eletroeletrônicos. Não à toa, a ZFM experimentou um boom nos anos 80 e 90, com um “turismo comercial” exponencial.

Segundo o presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), José Roberto Tadros, o estabelecimento da ZFM contribuiu bastante para reduzir um déficit crescente na balança comercial brasileira. Gerou empregos e estimulou uma região que vinha a beira da miséria com as crises da borracha, que foi pirateada e a produção migrou para a Malásia, e a juta, que foi levada para o Paquistão e a Índia.

“Se não houvesse Zona Franca, teríamos um brutal vazio demográfico aqui no Amazonas. Antes da Suframa, o que mais se via eram famílias migrarem para fora do Amazonas por falta de oportunidade econômica e de estudos. Não havia a Universidade do Amazonas, e o que se tinha era apenas a Faculdade de Direito do Amazonas e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Amazonas”, relata.

O atual presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM), Aderson Frota, salienta, no entanto, que o comércio ainda não tem os mesmos estímulos que o setor industrial, e mantém somente as isenções normais do instituto Zona Franca. Ele compara os dois setores, dizendo que o comércio emprega muito mais do que a indústria, hoje.

“O Distrito Industrial tem hoje por volta de 80 mil postos de trabalho. Só o comércio emprega mais de 300 mil pessoas. Há uma participação social significativa nisso. O comércio tem parte importante na história da Zona Franca, porque foi quem primeiro floresceu, e permaneceu no auge de 1967 a 1990”, explica.

Frota salienta que o comércio em Manaus enfraqueceu em 1990, com a abertura comercial feita governo de Fernando Collor de Mello. “Isso permitiu que outros locais importassem mercadorias. Aí você teve, por exemplo, a rua 25 de Março, em São Paulo, a Feira do Paraguai, em Brasília, as feirinhas no Rio de Janeiro, e por aí vai. Manaus perdeu o seu volume de negócios com a abertura comercial”, explica.

Se dá para voltar àquele patamar? “É que nem voltar da época do carro com motor para a carruagem movida a cavalos. É preciso olhar para a frente, senão vai ser igual ao que aconteceu com a mulher de Ló: virou estátua de sal”, diz José Roberto Tadros.

Quem compartilha da mesma opinião que o dirigente da CNC é o economista Dr. José Alberto Machado, professor aposentado da Faculdade de Estudos Sociais da Universidade Federal do Amazonas (FES/Ufam). Ele explica que a abertura econômica feita por Collor fez com que a integração do mercado nacional ficasse mais ampla.

“Possibilitou a importação de produtos em qualquer região do País. Assim, produtos do mundo inteiro podem ser comprados em qualquer shopping center de qualquer região do País, por preços, muitas vezes, menores do que os de Manaus”, explica o docente, que é doutor em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e já coordenou a área de Estudos Econômicos e Empresariais da Suframa.

Agroindústria

O terceiro pilar no qual está sustentada a Zona Franca é a agroindústria, também chamada de Distrito Agropecuário da Suframa (DA). Mesmo que, a olhos de leigos, não receba tanto destaque, o Distrito Agropecuário tem focado suas atividades na fruticultura e na piscicultura, com vários empreendimentos agropecuários bem-sucedidos.

“Hoje, boa parte da produção de peixes está concentrada em viveiros existentes em áreas do DA, que são terras do município de Rio Preto da Eva e de Manaus. Esses empreendimentos permitem dizer o potencial que o DA tem de, com mais apoio político, se transformar num polo de produção de alimentos para o mercado consumidor de Manaus”, explica o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea), Muni Lourenço.

Distrito Agropecuário, segundo Lourenço, enfrenta alguns gargalos como a falta de regularização fundiária da maior parte dos imóveis rurais situados no seu território e a falta de assistência técnica aos seus produtores rurais. No entanto, ele se diz confiante na nova gestão da Suframa, que anunciou publicamente a retomada do desenvolvimento do polo agropecuário.

“Penso que a interação que existe hoje entre os três setores pode ser muito maior do que é hoje. Um segmento que queremos apoiar no DA é o plantio da seringueira. A Embrapa já desenvolveu a seringueira tricomposta, que é resistente ao mal das folhas. Ela pode ser cultivada hoje no Distrito Agropecuário para atender as fábricas de pneus e motocicletas existentes hoje no PIM”, afirma.

Um exemplo de agroindústria que tem dado certo é a produção de guaraná da Coca-Cola Brasil no Amazonas. Presente no Estado há 28 anos, a Coca-Cola produz mais de 150 fórmulas de bebidas só no polo de concentrados. Em 2016, a marca implantou o projeto Olhos da Floresta, que hoje garante que 100% do guaraná usado nas bebidas da Coca-Cola seja do Amazonas.

“Em 2018, por exemplo, 84 toneladas de guaraná adquiridos pela Coca-Cola foram oriundas da produção familiar. Essa rastreabilidade é fruto de um trabalho de capacitação da agricultura familiar e incentivo à cadeia produtiva que fortalece o trabalho de pequenos produtores de 12 municípios do Amazonas. E ao longo de todos esses anos, trabalhamos mais ainda para fomentar a cadeia de guaraná do Amazonas”, explica João Carlos Santos, especialista em agricultura para o Amazonas da Coca-Cola Brasil.

