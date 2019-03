Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, disponibiliza a partir das 8h desta sexta-feira, 1º/3, 25 vagas de emprego nos postos da avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo, e o Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados devem comparecer a um dos postos, portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery

1 Vaga: Laminador de Serra/Madeira

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Experiência: 6 Meses Na CTPS;

Requisitos Obrigatórios: Ter experiência com laminação de Serra e Madeira.

1 Vaga: Vendedor

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: Comprovada Em CTPS.

Requisitos Obrigatórios: Ter experiência com vendas e orçamento de lentes segundo receita médica.

1 Vaga: Lider de Loja

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: 6 Meses Na CTPS;

Requisitos Obrigatórios: Ter experiência com liderança de equipes em lojas de cama, mesa e banho.

2 Vagas: Oficial de Manutenção

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: 6 Meses Na CTPS;

Requisitos Obrigatórios: Ter experiência com trabalho em obras. possuir curso de Nr 10 e Nr 35 atualizados.

4 Vagas: Porteiro

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Experiência: Comprovada Na CTPS;

Requisitos Obrigatórios: A vaga também abrange experiência como agente de portaria e vigia.

Posto Shopping Phelippe Daou

3 Vagas: Ajudante De Depósito

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: Mínima De 6 Meses Comprovada Em CTPS;

Requisitos Obrigatórios: Ter Experiência com inventário, Almoxarife, Sap e movimentação de Carga, que já tenha trabalhado no Seguimento De EPS, que saiba de Empilhamento do Produto.

1 Vaga: Vendedor Interno - Vaga Exclusiva Para Pessoas com Deficiência (Pcd)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: Não É Necessário;

Requisitos Obrigatórios: Ser Proativo, Ter disponibilidade de Horário.

1 Vaga: Lavador de Automóveis

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Experiência: Mínima De 6 Meses Comprovada Em CTPS;

Requisitos Obrigatórios: Ter experiência com Serviços de Lavagem e Limpeza De Veículos, Utilizando Equipamentos e Produtos Químicos Adequados. Ter Habilitação Categoria B.

1 Vaga: Cozinheiro

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Experiência: Mínima De 6 Meses Comprovada Em CTPS;

Requisitos Obrigatórios: Ter Experiência com as atividades relacionadas ao preparo de Refeições, acompanhar a Evolução dos Auxiliares, Executar Preparações Culinárias, Zelar Pela Conservação dos Alimentos Estocados.

1 Vaga: Vendedor Interno - Vaga Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência (Pcd)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: Mínima De 6 Meses Comprovada Em CTPS;

Requisitos Obrigatórios: Ter experiência com vendas de Produtos Alimentícios ou descartáveis. Ter domínio do Pacote Office e Disponibilidade de Horário.

2 Vagas: Consultor Comercial

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: Mínima De 6 Meses Comprovada Em CTPS, Contrato ou Carta de Recomendação.

Requisitos Obrigatórios: Ter Cnh "B", Informática Básica E Experiência Em Vendas Nas Áreas: Telefonia Móvel, Plano De Saúde Ou Funerário, Serviços De Telecomunicações, Internet Ou Vendas Externas Com Telemarketing E Visita Ao Cliente. Ter Disponibilidade De Horário E Fins De Semana.

4 Vagas: Gerente de Loja

Escolaridade: Ensino Superior Completo Em Administração Ou Áreas Afins;

Experiência: Mínima De 6 Meses Comprovada Em CTPS

Requisitos Obrigatórios: Ter experiência no Segmento de Confecções.

3 Vagas: Subgerente de Loja

Escolaridade: Ensino Superior Completo Em Administração Ou Áreas Afins;

Experiência: Mínima De 6 Meses Comprovada Em CTPS;

Requisitos Obrigatórios: Ter experiência no Segmento de Confecções.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Está desempregado? Veja 420 vagas de emprego em Manaus

Confira as 36 vagas de emprego nesta quarta-feira (27)