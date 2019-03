Dividido em três lotes, o projeto contempla 35 ruas que receberão recapeamento asfáltico, sistema de drenagem, calçada, meio-fio e pavimentação | Foto: Márcio Melo

De acordo com os cálculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), no primeiro semestre de 2020, deverão ser entregues as obras de revitalização das vias do Distrito Industrial 1, localizado na Zona Sul de Manaus. A previsão foi feita caso o cronograma montado para abertura de licitação e contratação de empresas seja cumprido.

Dividido em três lotes, o projeto contempla 35 ruas que receberão recapeamento asfáltico, sistema de drenagem, calçada, meio-fio e pavimentação. De acordo com a Seminf, as licitações para os três lotes serão realizadas nos próximos dias 25, 26 e 27, respectivamente.

O subsecretário de Obras do Município, Madson Rodrigues, afirmou que, depois de serem cumpridos todos os prazos de recursos estabelecidos em lei, as obras devem ser iniciadas imediatamente. Dessa forma, se não houver atrasos, os trabalhos devem começar em maio, tendo dez meses para serem entregues, o que deve aconteceria em março de 2020, três anos depois da assinatura do Termo de Compromisso, firmado em dezembro de 2016 entre a Prefeitura de Manaus e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), na gestão de Rebecca Garcia.

O subsecretário de Obras justifica, dizendo que a burocracia atrapalhou o andamento do processo.

De acordo com Rodrigues, na primeira licitação feita pela Prefeitura, nenhuma empresa se interessou em participar. A alegação foi de que o valor para realizar toda a obra estava abaixo do preço de mercado.

Isso obrigou a Prefeitura a refazer o projeto, dividindo em três lotes, que em março serão licitados. O primeiro lote, com as ruas onde foram contatados os maiores problemas estruturas, será licitado pelo valor de R$ 55,9 milhões. O segundo lotes por R$ 35,6 milhões e o terceiro lote por R$ 42,9 milhões.

O projeto de revitalização das vias do Distrito Industrial 1 está orçado em R$ 150 milhões, recursos federais resultado de emendas parlamentares.

A contrapartida da Prefeitura é de R$ 2,6 milhões, empregados na contratação da empresa responsável pela elaboração do Projeto Executivo. Rodrigues explica, no entanto, que transformar o Distrito Industrial em Ponto Turístico, como é o desejo do superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, depende de um novo projeto específico que tenha esse fim.

Segundo o subsecretário, o atual projeto contempla apenas a revitalização das ruas, que é uma reclamação antiga dos empresários, já que elas, quase sempre, estão recheadas de buracos dificultando tráfego de veículos.

Rodrigues salientou que esse problema aconteceu porque, quando o Distrito Industrial foi planejado e construído, os veículos que utilizavam as vias eram mais leves e de pequeno porte.

Porém, graças a circulação de automóveis pesados e a falta de drenagem nas ruas, o asfalto não resiste e o resultado foi o surgimento de vários buracos. Porém, essa falha, como as outras indicadas pelas empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PMM), devem ser resolvidas com essa reforça.

Vale lembrar que os primeiros problemas de buracos no local foram identificados no final dos anos 90 e início de 2000.

Obra ineficiente

Em 2008, foi feita a primeira tentativa de resolver o problema, com o Centro das Indústrias do estado do Amazonas (Cieam) assumindo o compromisso de contratar empresas para revitalizar as ruas do Distrito Industrial.

Na ocasião, a então superintendente da Suframa, Flávia Grosso, disse que o trabalho que seria executado no sistema viário traria uma solução definitiva, atendendo as necessidades atuais do Polo Industrial.

“Hoje (2008), as carretas levam 40 toneladas por eixo e o Distrito Industrial é passagem para milhares de carros e caminhões que se deslocam para outras partes da cidade e bairros adjacentes”, disse na época a então superintendente da Suframa.

Todo o serviço de recuperação do sistema viário Distrito Industrial seria realizado em 18 meses, a um custo de R$ 40 milhões.

