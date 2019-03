Manaus - "Nasci na Cachoeirinha e fui criado na Alvorada. Meu pai e minha mãe tinham até a quarta série, então sei o que é o trabalho. E quero que outras pessoas também trilhem o meu caminho." Foi com essas palavras que o coronel da reserva do Exército Alfredo Alexandre de Menezes Júnior, de 55 anos, resumiu a sua trajetória de vida e que quer aplicar à frente de um dos mais cobiçados órgãos de indústria e comércio do Brasil: a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).



Quem acompanhou a primeira semana de trabalho do superintendente viu em todos os compromissos um sorriso amistoso, junto com uma fala firme, mas elegante. Quando foi sabatinado por jornalistas pela primeira vez, na sede da Suframa, ouviu pacientemente cada pergunta, perguntando quando não tinha entendido uma colocação e fazendo questão de reafirmar o que falava.

Na visita à CMM, cumprimentou e foi cumprimentado por vários parlamentares, incluindo o vereador Chico Preto (PMN), líder da oposição, e que fez pressão para que Menezes fosse nomeado com rapidez pelo Governo Federal. Na saída do plenário, ainda teve tempo de se unir aos vereadores Marcel Alexandre (PHS) e Mirtes Salles (PR) e contar um "causo" ocorrido entre ele e a mãe no dia em que a esperada nomeação saiu no Diário Oficial da União (DOU).

Desafios



Por trás do homem amistoso, entretanto, há alguém que parece ser firme e obstinado, e que não aceitará interferências políticas no seu trabalho. Não é para menos: uma das missões de Menezes será a de resgatar o protagonismo decisório que a Suframa tinha no período da redemocratização, na visão do professor Dr. Mauro Thury, do curso de Economia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

"O desafio maior é como atrair empreendimentos pra cá, além de brigar por novos empreendedores e tornar os investimentos aqui na região mais acessível . E isso não é um desafio ou problema específico da Zona Franca de Manaus, mas do Brasil inteiro", diz Thury, que é doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Alfredo Alexandre disse que tem a função de "reerguer" a superintendência | Foto: MARCIO MELO

Segundo o docente, há um périplo enfrentado por todos os empresários e investidores, nacionais, locais e estrangeiros, que é justamente a dificuldade de abrir um negócio. "Na verdade, não há o que se existe em alguns lugares, que é a agência one-stop, que é quem verifica todas as condições de abrir um negócio em determinado lugar. O modelo de federação também dificulta um pouco, porque há as instâncias do município, do Estado e da União, e mesmo se dependesse de apenas um desses entes, o processo burocrático ainda seria grande", explica.

PPB e interferência política



No centro das discussões sobre o desenvolvimento da Suframa, ainda está a questão dos Processos Produtivos Básicos (PPBs), requisito principal para que as empresas da Zona Franca de Manaus (ZFM) possam ter incentivos fiscais.

Mauro Thury aponta que, a partir da abertura comercial no governo de Fernando Collor de Mello, os critérios para a concessão de um PPB foram alterados a cada governo, com a demora de um a dois anos para o estabelecimento de um processo.

"Isso afugenta possíveis investimentos. De uns anos para cá, começaram a tentar conteúdos locais nos PPBs: basicamente, os processos produtivos tinham que conter insumos produzidos localmente. Isso cria várias dificuldades, e muitas vezes, produtos novos como os drones acabam ficando sem opção de vir pra cá. Ou seja: por conta da burocracia, você perde um produto novo que surge, mas acaba perdendo o interesse em se estabelecer na ZFM", salienta.

Por trás do homem amistoso, entretanto, há alguém que parece ser firme e obstinado | Foto: MARCIO MELO

Sobre a questão da interferência política na Zona Franca, Mauro Thury entende que, de certa forma, não há problema em haver um político no comando da Suframa, como aconteceu no caso de Rebecca Garcia, que ocupou o cargo entre 2015 e 2017. "A Suframa não pode ser apenas técnica por conta do ambiente democrático. No entanto, é dever dos políticos trabalhar em favor dos interesses da instituição, e não em favor dos interesses partidários", ressalta o docente.

Pesquisa e desenvolvimento

O coronel diz que um dos desafios essenciais que ele quer enfrentar, além do PPB, que ele quer trazer de volta para a Suframa, é a questão da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Ele diz que quer visitar as empresas do Pólo Industrial que trabalham dentro da Lei de Informática para verificar se as verbas de P&D repassadas pela Suframa estão sendo aplicadas corretamente.

"Eu quero visitar as empresas, ver o que está sendo produzido. Depois, quero perguntar como está sendo usada a verba de P&D dos últimos cinco anos, por exemplo, na produção de produtos de inovação tecnológica para serem utilizadas no nosso parque. Quero saber onde está esse resultado na prática, principalmente do impacto dos projetos desenvolvidos na cadeia produtiva".

Menezes aponta que essas foram as diretrizes recebidas pelo Poder Executivo Federal. Segundo ele, a renúncia fiscal é valor agregado em favor da região amazônica. "Se o Estado brasileiro renunciou, qual o valor agregado que ficou? Aonde essa renúncia foi aplicada em prol do desenvolvimento regional e da qualidade de vida da população daqueles que dependem da Suframa. E é isso que nós vamos buscar", salientou.

Descontingenciamento de recursos



Outro desafio a ser vencido pelo novo superintendente da Suframa é a questão do contingenciamento dos recursos da ZFM, na visão do professor Jefferson Praia, de 59 anos, também do curso de Economia da UFAM. Além de docente, Praia é ex-senador da República pelo Amazonas, e mestrando em Engenharia de Produção.

Praia explica que hoje, o Tesouro Nacional comporta cerca de R$ 1 bilhão contingenciados da Suframa, que advém das taxas de serviços e de processos que passam pela superintendência. "Esse modelo é um modelo que gera recursos que podem muito bem ser investidos e aplicados em prol do desenvolvimento da região", explica o professor.

Gerando recursos, tais recursos devem voltar a ser utilizados de forma correta, segundo o docente e ex-senador. "O Governo Federal precisa atender os pleitos dos estados que compõem o modelo ZFM. Com esses recursos, os estados irão depender muito menos do governo central em relação a investimentos na Amazônia Ocidental, gerando muito mais crescimento e desenvolvimento econômico para a região", completa.

