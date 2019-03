Manaus - O projeto Zona Franca de Manaus foi concebido para compensar o esvaziamento do Amazonas, que decorreu da quebra definitiva da borracha quando acabou a II Guerra Mundial, pois acabaram os subsídios externos. E com isso começou o esvaziamento da região.

Nos anos 50 batemos no fundo do poço. Em 1954, o funcionalismo ficou 9 meses sem receber e, em 1959, ficamos sem energia elétrica. Já no Pará, a implantação da Belém-Brasília, ao mesmo tempo em que surgia a nova capital, fez surgir a pecuária ao longo da estrada. Daí ter surgido o chavão “A Amazônia será ocupada pela pata do boi”. O contraponto foi “A Amazônia deve ser ocupada pela presença do homem”.

Em nível internacional, a proposta era de internacionalização da Amazônia, principalmente com a proposta dos “grandes lagos” ligando o Oceano Pacifico ao Atlântico através de um grande lago tendo como referência a calha Solimões-Amazonas. A partir de 1964 vivemos o regime militar e o general Castelo Branco era o Presidente da República. Ele antes havia sido o Comandante Militar da Amazônia com visão estratégica do todo. Era partidário da “presença do homem” ao invés da “pata do boi”. E aí, em 1967, surge a Zona Franca dentro de uma visão nacionalista em uma economia fechada.

O art. 1º do DL 288/67 definiu claramente: “é uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos”.

Este foi o contexto em que ela surgiu: num regime militar, economia fechada, predominância do estado nacional.

Os principais incentivos são: isenção de II e IPI na importação; redução do II e isenção do IPI na venda para fora da ZFM; equiparação a uma exportação nas compras de produtos nacionais.

Com a crise do petróleo nos anos 70 o Brasil optou por substituir as importações e impôs à ZFM quotas de importação e índices de nacionalização.

Na Constituinte, em 1988, a ZFM foi constitucionalizada, graças ao Relator, então deputado Bernardo Cabral. Em 1989, cai o Muro de Berlim, prevalece a globalização da economia. Em 1990, Collor abre a economia e o modelo ZFM fica na contramão do novo momento. O Distrito é devastado. Caem os empregos e a arrecadação estadual e municipal. O saudoso professor Samuel Benchimol mostra que a ZFM não é um paraíso fiscal, mas o paraíso do fisco. E levanta a questão da preservação ambiental, até então esquecida.

Agora, 30 anos depois, temos uma equipe econômica com o discurso liberal, pregando o fim dos subsídios, inclusive os feitos através de renúncia fiscal, e propondo abrir a economia.

O desafio para todos nós é mostrar o lado positivo da ZFM e desfazer os mitos que foram criados pela imprensa do sul.

Os principais são: 1 - Se acabar a renúncia fiscal, isso vira arrecadação. Não é verdade. Ao contrário, diminuirá a arrecadação federal, pois os tributos que deixam de ser pagos aqui pela isenção de II e IPI hoje são compensados pela arrecadação de PIS, COFINS e CSLL. Sem essa renúncia, nenhuma coisa, nem outra. 2 – Os beneficiários da renúncia fiscal somos nós amazonenses. Não somos. Os beneficiários são os consumidores de todo o Brasil e nós temos pouco mais de 1% do consumo nacional.

Em boa hora, entidades e empresas locais contrataram a FGV um estudo sobre o tema. Logo será divulgado e desmontará os mitos que se criaram sobre a ZFM. Este, aliás, será o melhor presente de 52 anos da SUFRAMA. Aguardemos.

