Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 73 milhões

O primeiro foi na terça (26), o segundo na quinta (28) e o terceiro será no sábado (2) | Foto: divulgação





Mais uma vez ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, do concurso 2.129, realizado na noite desta quinta (28) em Santa Catarina. As dezenas sorteadas foram: 06 - 12 - 31 - 32 - 46 - 60. O prêmio chega a R$ 73 milhões.

Quina teve 50 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 62.827,80. Nesta semana, excepcionalmente, serão três concursos, como parte da "Mega Semana do Carnaval".

O primeiro foi na terça (26), o segundo na quinta (28) e o terceiro será no sábado (2). Para apostar na Mega-Sena As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50.

*Com informações do Jornal O Tempo