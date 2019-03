PIB do Amazonas soma R$ 98,754 bilhões em 2018

No Escritório do Empreendedorismo, o empreendedor tem acesso a serviços como consultoria, apoio técnico, capacitação, entre outros. | Foto: Alex Pazuello

Manaus- O Produto Interno Bruto do Amazonas (PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos, fechou 2018 com R$ 98,754 bilhões com destaque para o setor de Serviços que registrou o melhor desempenho - uma participação de R$ 48,441 bilhões.

A Indústria respondeu por R$ 29,222 bilhões e o setor de Agropecuária contribuiu com R$ 6,523 bilhões.

A análise do PIB do Estado foi baseada nos cálculos das Contas Trimestrais do País, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No quarto trimestre do ano passado foi registrado no Amazonas, um crescimento nominal de 4,53% e crescimento real de 0,75%, o que totalizou R$ 25,731 bilhões sobre os R$ 24,813 bilhões do terceiro trimestre.

A leve recuperação pode ser verificado na evolução das contas no primeiro trimestre, uma soma de R$ 23,728 bilhões. No segundo trimestre, a soma foi de R$ 24,482 bilhões.

De acordo com o estudo do IBGE, o PIB do País fechou 2018 com um crescimento acumulado de 1,1% em relação ao ano anterior, o segundo crescimento consecutivo, que soma R$ 6,8 trilhões.

O PIB permite analisar as dinâmicas das atividades econômicas e seus impactos sobre a economia.

A metodologia do PIB faz uso do Sistema de Contas Nacionais do Brasil, implementada pelo IBGE, a partir de recomendações feitas pelas Organização das Nações Unidas (ONU).