Abinee diz que a fabricante da ‘Moderninha’ não cumpre PPB em Manaus

Transire Eletrônicos é acusada de não cumprir PPB na Zona Franca de Manaus | Foto: Reprodução

Manaus - Instaladas desde 2015 no Polo Industrial de Manaus (PIM), a empresa Transire Eletrônicos, fabricante do terminal de cartão de débito e crédito “Moderninha”, traz um rastro de desconfiança na seriedade de seus propósitos e de acusações de que recebe incentivos da Lei de Informática da Zona Franca de Manaus (ZFM), mas não cumpre o que determina a Lei do Processo Produtivo Básico (PPB).

A empresa importa da China a maioria das peças, para montagem das máquinas em Manaus. As investigações contra a Transire Eletrônicos iniciaram há 2 anos por solicitação da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).

O PPB consiste de etapas fabris mínimas necessárias que as empresas deverão cumprir para fabricar determinado produto como uma das contrapartidas aos benefícios fiscais estabelecidos por lei. Já a Lei de Informática incluiu a obrigatoriedade de aplicação de 5% do faturamento bruto obtido da venda dos bens incentivados, após dedução de impostos, em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). O PPB e a aplicação de recursos financeiros em P&D foram estabelecidos como contrapartidas aos benefícios fiscais da Lei de Informática.

O investimento em P&D é também uma das contrapartidas para a obtenção do benefício fiscal da Zona Franca, em relação aos bens de informática.

Em texto publicado no site Poder 360, a Abinee diz que a Transire Eletrônicos recebe os incentivos, mas não dá nada em troca. A Abinee disse, ainda, que a Transire estaria montando muito pouca coisa em Manaus, só mesmo para justificar a existência da planta ali, o que lhe garante os incentivos.

A entidade, que representa um conjunto de empresas do setor acusa a Transire de sonegação fiscal e de violação das regras para receber benefícios da Zona Franca de Manaus. Em vez de comprar componentes produzidos no Brasil, conforme seu compromisso, a empresa os estaria importando, principalmente da China.

Em dezembro de 2016, a Abinee protocolou um ofício junto a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), solicitando a “verificação do cumprimento do PPB dos Terminais de Transferência Eletrônica de Débito e Crédito”. A lei estabelece que 90% dos módulos de comunicação Global System for Mobile Communications (GSM) utilizados nas máquinas de cartão sejam produzidos no Brasil. As empresas que usufruem do benefício têm o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) reduzido de 15% para 3%. Segundo a Abinee, o módulo de comunicação utilizado na Moderninha é importado da China.

Ainda de acordo com a Abinee, a Transire estaria desrespeitando etapas nacionais de produção, como injeção plástica, montagem e soldagem de componentes, além da integração de placas. Para a entidade, não há dúvidas: o descumprimento da lei causa concorrência desleal. Com os incentivos, a Transire vendeu em 2018 cerca de 3,5 milhões de maquininhas, que estão são utilizadas até por vendedores ambulantes. Com isso a empresa se tornou líder, abocanhando uma fatia de 40% do mercado brasileiro. Recebendo incentivos e pagando pouco em impostos, a empresa estaria vendendo seu produto a R$ 118, metade do preço das concorrentes.

A Abineee reclama da morosidade das investigações e defende que outros órgãos do governo, além da Suframa e da Polícia Federal, entrem no caso para “que seja intensificada a fiscalização do cumprimento das regras de produção dos POS (equipamento de débito e crédito). A entidade alega que a Suframa, nesse espaço de dois anos, deixou de cumprir seu dever. A Suframa teria feito uma visita de verificação na fábrica, que resultou na elaboração de um relatório e de uma nota técnica. Esses documentos teriam sido encaminhados para apreciação do superintendente adjunto de Projetos. Mas as providências cabíveis só poderiam ser tomadas após manifestação da empresa. Mas, segundo a Abinee, a Transire optou pelo silêncio e a Suframa não deu continuidade as investigações.

Ampliação

Com as investigações emperradas, a Transire pediu a ampliação da planta de sua fábrica, no que foi atendida pela Suframa. Segundo a Abinee, essa licença tampouco cumpriu ritos e prazos legais. Assinada em 22 de outubro de 2018 pelo então superintendente Appio Tolentino, a Resolução aprova a ampliação da planta industrial da Transire para a produção de mais máquinas. A aprovação do projeto de expansão consta na ata da reunião 284 do Conselho de Administração da Suframa (CAS). Com a aprovação do conselho, a Transire teria que apresentar a proposta completa na próxima reunião do colegiado para que a ampliação fosse de fato aprovada.

A Abinee garante que o próprio documento de autorização informa carecer de anuência do conselho. Mas a ata da reunião 285 do órgão, que chancela a expansão, é de 11 de outubro, exatos 11 dias antes da expedição da resolução que beneficia a Transire.

Outro lado:

A empresa foi procurada pelo telefone de contato que consta em sua página na internet, mas não atendeu. A Suframa foi procurada por intermédio de sua assessoria, mas também não atendeu.

Leia mais:

