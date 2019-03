Vídeo:Gastar vale-refeição com outra finalidade pode te levar à prisão

Manaus - Você consegue passar o mês com o que recebe de vale-refeição? De acordo com uma pesquisa do SPC e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 52% dos trabalhadores brasileiros que têm o ticket extrapolam o valor mensal que recebem.

Mas o que era para ser usado para alimentação, muitas vezes tem outro destino. A pesquisa revelou que 33% dos consumidores gastam sempre ou frequentemente o benefício com outras finalidades.

O estudo também mostrou que 39% das pessoas que recebem vale-refeição vendem os tickets. Elas usam dinheiro para pagar as contas. Porém, quem faz isso está cometendo fraude e pode responder criminalmente.

Uma pesquisa revelou que 33% dos consumidores gastam sempre ou frequentemente o vale-refeição com outras finalidades | Autor: SBT/Notícias

