Suframa terá mais militares em cargos de gestão

Coronel Alfredo Menezes anuncia quatro superintendentes adjuntos, sendo três deles militares | Foto: Layana Rios

MANAUS - O titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alfredo Menezes, na passagem dos 52 anos da instituição e do modelo Zona Franca de Manaus, completados na última quinta-feira (28), apresentou a marca comemorativa dos 52 anos, baseada nas inscrições "Proteção, Defesa e Desenvolvimento", os preparativos para realização da 287ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS) e anunciou ainda a nomeação de quatro superintendentes adjuntos, sendo três deles de carreira militar.



Os superintendentes adjuntos auxiliarão Menezes na gestão da autarquia são: Sandro Rogério Ferreira Gomes, que comandará a Superintendência Adjunta Executiva (SAE); Luciano Martins Tavares, que ficará à frente da Superintendência Adjunta de Operações (SAO); Alcimar Marques de Araújo Martins, que dirigirá a Superintendência Adjunta de Planejamento e Desenvolvimento Regional (SAP); e Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras, que responderá pela Superintendência Adjunta de Projetos (SPR).

Com exceção do último, que é servidor de carreira da autarquia, todos são oriundos da carreira militar. De acordo com o superintendente, não há intenção alguma de "coronelizar a Suframa ", mas sim de constituir uma equipe extremamente qualificada para que a sociedade tenha o resultado que espera: austeridade e seriedade no trato da coisa pública. A nomeação dos novos superintendentes adjuntos está em tramitação e deverá ser concluída até a primeira quinzena de março.

" "Todos são profissionais com perfis e formações de grande qualidade técnica, detentores de pós-graduação, de conhecimentos e de vivências vastas. Portanto, a nossa autarquia está em boas mãos, porque quando você tem pessoas melhores do que você para lhe assessorar, creio que as coisas irão muito bem. Isso me dará muita tranquilidade na hora de decidir, porque iremos decidir com coerência e oportunidade", afirmou o superintendente. " Alfredo Menezes, Superintendente da Suframa





Sobre a retomada da agenda de encontros do Conselho de Administração da Suframa, Menezes adiantou que indefinições quanto à nova constituição formal do CAS impedem, por ora, a realização da 287a Reunião Ordinária, mas que todas as ações necessárias já estão sendo tratadas com os ministérios competentes e que a expectativa é de que a reunião ocorra em breve.

"Sei que a praxe era a de realizar a primeira reunião do ano no dia do aniversário da Suframa, mas infelizmente neste ano não depende da nossa vontade. Enquanto não houver a definição dos membros do Conselho, com a publicação no Diário Oficial da União, não podemos ter a reunião. Mas estamos trabalhando em sinergia com as instâncias de Brasília para que essas definições ocorram e possamos ter a propositura da data", explicou.

O superintendente informou, ainda, que convidou o presidente Jair Bolsonaro para que faça uma visita a Manaus e, se possível, presida a próxima reunião do CAS, que será a primeira de 2018. Outra informação dada foi a de que ele estará em Brasília, entre os dias 12 e 15 de março, para tratar de diversas ações que estão em tramitação afetas à instituição e também participar da sessão solene em comemoração aos 52 anos da autarquia que ocorrerá no Congresso Nacional.

Meneses lembrou que a Zona Franca de Manaus é um modelo único e exitoso, tendo sido concebido no final da década de 1960 como fruto de uma visão do governo militar, que buscava integrar o Brasil e diminuir as desigualdades regionais.

"Por conta disso, daquela visão de implantar o modelo naquela época, é que estamos comemorando, hoje, esses 52 anos. Nosso País tem um tamanho continental e, por isso, a nossa região recebe incentivos para amenizar os desafios advindos das condições de infraestrutura e logística diferenciadas em relação às demais regiões do Brasil", lembrou Menezes.