Dia Internacional da Mulher aquece venda de flores, em Manaus

Manaus - O Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta-feira (8), deve aquecer o mercado de venda de flores. Considerada a terceira data mais importante para o setor, a celebração só perde em volume de vendas para os Dias das Mães e dos Namorados.

A Flora New Castle, que funciona no Amazonas Shopping, reforçou o estoque e está preparando novidades para a data, como embalagens personalizadas e kits de flores com brindes.

Segundo a empresária Ana Medeiros, a expectativa é de um aumento significativo no movimento, em relação aos dias normais. Ana explica que a principal aposta é, especialmente, na procura por rosas avulsas e buquês que, tradicionalmente, correspondem a mais de 90% das vendas durante o período.

Para quem quer fugir do convencional, além das rosas, há a opção por plantas em vasos, orquídeas, cactos, suculentas, girassóis e lírios. “Pela simbologia e tradição, as rosas são sem dúvida as flores mais procuradas no Dia da Mulher, mas há diversas opções para quem quer inovar e surpreender”, disse.

Ana ressalta que grande parte das mulheres gosta de receber flores, por isso, esse continua sendo um dos presentes mais procurados na data.

