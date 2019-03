Turismo do Amazonas busca atrair público da Alemanha

Em feira na Alemanha, segundo a assessora, nos primeiros dois dias de feira, diversas agências e operadores do trade alemão procuraram o estande do Amazonas para comercializar o destino | Foto: Divulgação

Manaus - De olho em atrair mais alemães para o estado nos próximos meses, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), através da assessora de marketing, Kelma Silva, participa, a convite do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), desde a última quarta-feira (6) da maior feira do setor do mundo, a International Tourism Borse (ITB), que ocorre em Berlim, na Alemanha, até o próximo domingo (10).

Para fortalecer a parceria com os operadores do turismo, Glória Reynolds, da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abev), também está presente, representando o trade local.

Levantamento feito pela Amazonastur indica que a Alemanha é o segundo maior emissor de turistas para o estado, tendo emitido aproximadamente 25 mil excursionistas em 2017. Os alemães são os que mais consomem o ecoturismo, turismo de aventura, cruzeiros fluviais na região, entre outros roteiros.

“Queremos aumentar esse mercado, pois eles (alemães) são um dos que mais gostam de ecoturismo e visitam a nossa região”, frisou Kelma.

Segundo a assessora, nos primeiros dois dias de feira, diversas agências e operadores do trade alemão procuraram o estande do Amazonas para comercializar o destino.

“Os clientes dessas agências e operadoras desejam novas experiências e se sentem atraídos pelo Amazonas. As agências querem vender o destino e são visitantes com o perfil VIP, de luxo e mochileiros. Também muitas agências têm grupos para enviar para o Amazonas já com vendas fechadas. Tudo programado. O que mais vendem é o passeio por cruzeiros na região”, comentou.

Feira em Portugal

Ainda de olho na captação de turistas paro estado, a Amazonastur participa também da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), em Lisboa (Portugal), entre os dias 13 e 17 deste mês.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Tropical Executive é opção de hospedagem para quem viaja a Manaus

Vem visitar Manaus? Veja serviços oferecidos pela Polícia Turística