Aposentado é o ganhador de prêmio do jornal Agora

Ganhador compra mais de dez jornais por dia | Foto: Victor Costa

Manaus - O aposentado Waguiner Assunção, de 63 anos, foi o ganhar do prêmio de R$ 100,00 do jornal Agora. Ele chegou a comprar quase 20 periódicos por dia, em uma padaria localizada próxima à casa dele, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.



"Eu sempre compro o jornal para o meu filho de 32 anos porque ele gosta. Pedi até para o dono da padaria pedir ao jornaleiro 30 periódicos. Não tem problema se ele vender, porém se caso não pegarem o Agora, eu levaria os trinta", contou.

Até hoje, o número máximo de exemplares que o aposentado já levou para casa foram 18 jornais. A quantidade varia de acordo com o dia. Ele preenche o cupom e deposita todos os dias esperando a sorte achá-lo.

"Eu estava dando aquela 'embalada' na rede quando recebi a ligação falando que eu tinha ganhado. Fiquei muito feliz porque sempre participo, mas não ganho nada. Foi a primeira vez", relatou. Ele garantiu que irá continuar tentando levar outros prêmios do jornal.

Prêmios

A entrega dos prêmios está acontecendo na sede do jornal Em Tempo, na rua Dr. Dalmir Câmara, 623, no São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Os sorteios acontecem de segunda-feira a sexta-feira durante o programa Agora TV, nos estúdios da TV Em Tempo, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da capital.

Além dos sorteios diários de R$ 100, a cada sexta-feira é sorteado o prêmio no valor de R$ 500. Os cupons adquiridos durante a semana já participam automaticamente do sorteio semanal, e os prêmios são entregues pelo cartão Avancard.

