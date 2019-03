Do plantio à venda: mulheres comandam a cadeia do guaraná no AM

Maria Trindade, produtora de guaraná do município de Urucará | Foto: Bruno Zanardo

A força de trabalho feminina no Brasil cresceu 24% na última década, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Quando o assunto é a produção de guaraná no Amazonas, por exemplo, as mulheres estão no comando não apenas do cultivo e do beneficiamento do fruto, mas também da comercialização.

A forte presença feminina na produção amazonense do fruto pode ser percebida nos municípios de Itapiranga, Silves, Manacapuru, Urucará e Maués. Nessas regiões elas estão no comando das propriedades, cooperativas e associações e ajudam a fortalecer a cadeia do guaraná no Estado.

Para o agrônomo e especialista em agricultura da Coca-Cola Brasil no Amazonas, João Carlos Santos Jr, que atua no fortalecimento da cadeia do guaraná no Estado e está presente com ações de assistência técnica nos 12 municípios que fornecem o fruto para a companhia, as mulheres assumem o protagonismo em etapas importantes da cadeia.

“Em alguns lugares a mulher ocupa um papel importante no controle de qualidade, no controle dos frutos que vem do campo. Em muitos casos ela é a responsável pela torragem do guaraná que deve atender a especificação do produto final para exportação ou consumo local”, destacou.

Por trás das latinhas e PETs de Kuat, Fanta Guaraná, Taí, Jesus, Simba, Charrua e Tuchaua - todos com guaraná 100% do Amazonas -, existem gerações de famílias e mulheres que se dedicam ao plantio do fruto. Uma delas é a produtora Maria Trindade, 54, de Urucará (a 261 quilômetros de Manaus). Há oito anos ela trabalha com essa cultura e se orgulha de liderar a colheita no campo. “Cedo eu já venho para o campo e não dá vontade de sair. Quanto mais fruto para colher mais eu fico feliz. Daqui vai para o mundo todo”, comemora.

A participação feminina na cadeia do guaraná tem saído do segundo plano e assumido a linha de frente | Foto: Bruno Zanardo

Em Manacapuru (a 98 quilômetros de Manaus), um dos mais novos municípios a fornecer Guaraná para a Coca-Cola, quem comanda a cooperativa que viabiliza a venda do fruto dos produtores para a companhia é a produtora rural Eliana Medeiro do Carmo, 45.

“Sou mãe, avó, esposa, universitária, produtora rural e presidente da cooperativa. Tenho orgulho de desempenhar todas essas funções e ter conquistado o respeito dos associados e dos meus clientes”. É assim que se descreve a produtora, que há dez anos está à frente da Cooperativa Mista Agropecuária de Manacapuru (Comapem).

Mulheres de fibra e com visão, Eliana viveu um dos piores momentos da história dos associados, quando em 2003, um incêndio destruiu o galpão onde armazenava o principal produto da cooperativa, a juta. Na busca por alternativas, passou a trabalhar com hortifrúti até descobrir no cultivo do guaraná uma saída.

Na sua propriedade, Eliana começou, em 2018, a plantar os primeiros pés de guaraná e puxou para si a responsabilidade de incentivar outros produtores a diversificarem a sua produção. Além de plantar guaraná para a Coca-Cola Brasil, ela cedeu um espaço para um projeto de mudas de clones de guaraná que será distribuída para os produtores que aderiram ao projeto.

“Ter garantia de mercado e de preço e ainda trabalhar com uma empresa desse porte é um orgulho para mim como mulher”, comemorou.

Comando feminino

Em Silves (a 204 quilômetros de Manaus), um dos municípios que fornece guaraná para a Coca-Cola, está a Associação Viva Verde da Amazônia (Avive), uma instituição governamental criada e comandada por mulheres. Elas produzem e comercializam produtos naturais como sabonetes, velas aromáticas e repelentes, incensos, águas aromáticas e artesanatos para aumentar a sua renda e melhorar sua vida e a de seus familiares e no último também passaram a trabalhar com o guaraná e a fornecer o fruto para a companhia.

A presidente da Avive, Maria Conceição Almeida, que já recebeu premiação nacional pelo Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, em 2004, avaliou que há um potencial no município na produção do guaraná. “Quando temos um produto que pode ser trabalhado, como o guaraná, é preciso explorar esse potencial, fazer investimentos e trabalhar na gestão. Já temos a experiência de mercado com produtos como o pau rosa, a semente de cumaru, o breu branco e agora com o guaraná já temos um plano em execução”, destacou.

