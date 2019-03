Mulheres são maioria na exigência dos seus direitos

Exigir seus direitos é uma questão de honra para as mulheres. Prova disso é que elas lideram o “ranking” de denúncias na Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC/Aleam).

A cada cinco pessoas que procuram o CDC da Aleam para denunciar problemas relacionados com a defesa do consumidor, quatro são mulheres. Em pouco mais de 15 dias de funcionamento neste ano, o órgão estadual já recebeu 23 denuncias, das quais 18 foram registradas pelo sexo feminino, o que representa mais de 77% das reclamações.

A advogada da CDC da Aleam, Maria Nafice, justifica que as mulheres são proativas com as questões relacionadas a aquisição de bens e serviços e por conta disso procuram com mais frequência os órgãos competentes para formalizar denuncia relativa a abusos de empresas contra os consumidores.

“As mulheres são observadoras e exigentes. Não esperam e buscam os órgãos de defesa dos consumidores quando se sentem lesadas. Elas são as cuidadosas com os bens da família, por isso assumem o papel de liderança ao exigir seus direitos de consumidoras”, disse a advogada da CDC da Aleam.

Alessandra Guerreiro foi a sede da CDC da Aleam, na manhã desta quinta-feira (6), para denunciar a cobrança abusiva na tarifa de energia elétrica de sua residência. Ela afirma que procurou a comissão por ser uma das maneiras mais fáceis de resolver seu problema com a Amazonas Energia.

“Costumo tomar a frente quando o assunto é defender meus direitos. Por isso procurei a comissão da Aleam. Sou advogada e faço valer meus direitos de consumidora. Procuro os métodos mais fáceis para solucionar meus problemas, mas quando não tem jeito, vou à última instância, que é a Justiça”, pontuou.

O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da CDC da Aleam, deputado estadual João Luiz (PRB), afirma que as mulheres estão de parabéns por não permitir que seus direitos sejam violados.

“As mulheres são exemplos a serem seguidos. Não se calam e vão até a Justiça, se for preciso, para reivindicar seus direitos. Os dados da comissão de defesa do consumidor da Aleam provam que elas são a maioria em formalizar denuncias contra empresas no Estado”, ressaltou o parlamentar republicano.

Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h, no 4º andar da Aleam, e está de portas abertas para a população do Amazonas.

Com informações da assessoria*

