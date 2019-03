Barra de chocolate com insumos amazônicos chega ao mercado em abril

Manaus - Atenção chocólatras para esta novidade: barra de chocolate orgânica a partir de insumos amazônicos. O Warabu Bean To Bar Chocolate da Floresta Amazônica vai lançar em abril barras de chocolates usando matéria-prima da região com extratos naturais de frutas como, por exemplo, camu-camu, açaí, mangarataia, guaraná, puxuri, cumaru.

O idealizador do projeto é o tecnólogo em Alimentos, Jorge Neves. Há um ano ele desenvolveu a pesquisa através Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e, em 2019, o português vai levar o produto até as prateleiras.

“A ideia é ter uma barra amazônica com valor acessível. O diferencial é que não leva aditivos e nem aromas artificiais. Tudo é natural. As barras da Warabu têm um sabor forte de chocolate. A explicação está no cacau da Selva Amazônica. Esta é uma oportunidade do mercado e nós estamos numa região propícia a lançar este tipo de produto”, destaca.

Sustentabilidade

A alta demanda por produtos e serviços feitos de forma social, ambiental e politicamente correta propiciou o surgimento de um novo mercado: negócios sustentáveis e ecológicos que ajudam a desenvolverem a cadeia comercial de produtores agrícolas locais.

Segundo o empreendedor, as amêndoas de cacau orgânico são compradas, diretamente, de produtores que fazem parte de uma cooperativa. A iniciativa é para apoiar tecnicamente e ajudar a melhorar os métodos de produção, além de incentivar o trabalho de produtores na região.

“Nosso objetivo é trabalhar com o cacau da floresta amazônica com a adição de algumas frutas regionais. Não queremos criar simplesmente chocolates, mas sim novas formulações em interação com processos já usados para desenvolver chocolates naturais, saudáveis, prébioticos, funcionais, sem glúten, sem lactose, ou gorduras trans”, explicou.

Neves conta que já possui a fórmula do chocolate com o capim-santo, açaí, com o cupuaçu e com a mangarataia. A partir dos resultados do projeto, a ideia é oferecer o produto ao mercado internacional, nacional e local.

Investimento

Para a produção e pesquisa das barras foi investido R$ 200 mil, deste valor R$ 100 mil foram só os equipamentos. As barras de chocolates orgânicas são produzidas por método artesanal chamado de Bean to Bar, que é um movimento de pequenas marcas de chocolate que acompanham o processo de produção da amêndoa do cacau (bean) até a barra (bar). Além da qualidade do produto, o movimento preza pelas questões socioambientais.

Jorge já tem clientes em Manaus e na Europa., como supermercados e lojas de produtos orgânicos, mas por questões de estratégia ainda não quis revelar os nomes das redes.

Benefícios do chocolate para a saúde

A nutricionista Elizangela Mota destaca que um dos benefícios do chocolate orgânico é que ele é feito de sementes de cacau, que não são tratadas com fertilizantes, herbicidas ou pesticidas sintéticos.

“Não são todos os tipos de chocolate que trazem benefícios à saúde. O indicado é o chocolate com teor de cacau acima de 70%, que é o chamado meio amargo e amargo. Este promove um fluxo adequado de sangue devido aos potentes antioxidantes do grupo dos flavonoides - que possui catequinas, epicatequinas e procianidinas. Além disso, ele proporciona a sensação de bem-estar, pois ajuda a libertar o hormônio serotonina”, explica.

Outros benefícios que ela destaca é a diminuição da pressão arterial e melhora da circulação sanguínea, pois produz óxido nítrico, que é um gás que permite relaxar as artérias.

“Melhora a função cerebral por aumentar o fluxo de sangue para o cérebro devido às substâncias estimulantes, como a cafeína e a teobromina, que também previnem o Alzheimer”, explica.

O chocolate também protege a pele do sol, graças aos seus compostos bioativos como os flavonóides, que protegem a pele contra os danos da radiação UV.

Edição: Bruna Souza

