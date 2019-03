Mulheres estão em desvantagem no mercado de trabalho do Amazonas

O percentual de mulheres amazonenses que trabalham ou estão procurando alguma ocupação, é o sexto maior do Brasil | Foto: Divulgação

De acordo com a PNAD Contínua do IBGE, no grupo das pessoas de 14 anos ou mais, as mulheres são maioria no Amazonas (50,4% contra 49,6%). É desse grupo de idade que se calcula todas as ocorrências de trabalho e ocupação da população. E, é justamente nesse tema que as amazonenses levam grandes desvantagens em relação aos homens.

Gráfico 1 | Foto: Divulgação

As diferenças começam entre as que, estavam trabalhando ou procurando trabalho; o que é chamado de força de trabalho. Embora existam 1.524 mil mulheres, somente 781.000 (42%) faziam parte desse grupo. Já entre os 1.499.000 homens, o percentual atingiu 58% (1.080.000). O quadro demonstra que as amazonenses não estão buscando ou ocupando vagas no mercado de trabalho na mesma proporção dos homens.

Causas como: tradição, falta de qualificação, estudando mais ou cuidando da família, estão entre as principais razões para o desnível. Dessa forma, o número de mulheres fora da chamada força de trabalho é de 742 mil, contra 419 mil homens, a diferença é de 323.000 pessoas.

O Percentual de mulheres amazonenses que trabalham ou estão procurando alguma ocupação, é o sexto maior do Brasil. Atrás do Pará (40,5%), Rondônia (40,6%), Tocantins (41,7%), Alagoas (41,9%) e empatado com Mato Grosso (42%).

Gráfico 2 | Foto: Divulgação





Gráfico 3 | Foto: Divulgação

Entre as pessoas ocupadas, as mulheres ocupam apenas 640 mil postos de trabalho, contra 954 mil dos homens. Dessa forma, elas representam apenas 40,2% dos ocupados, contra 59,8% dos homens. Assim, o quadro é superior a favor dos homens em quase 20 pontos percentuais, entre as pessoas ocupadas.

Gráfico 4 | Foto: Divulgação

No grupo das pessoas desocupadas, as mulheres somam 141 mil, contra 126 mil homens. O que percentualmente representa 52,8% de mulheres, contra 47,2% de homens.

Gráfico 5 | Foto: Divulgação

A diferença de rendimento entre trabalhadoras do sexo feminino em relação ao sexo masculino, é 10,9%. Enquanto os homens ganham em média R$1.691,00, as mulheres recebem R$1.509,00.

Gráfico 6 | Foto: Divulgação

Mas, é na taxa de desocupação que todas as desvantagens das mulheres no mercado de trabalho amazonense se resumem. Somente 11,7% dos homens estavam desocupados. Já as mulheres sem ocupação alcançaram 18,1%; a diferença entre os gêneros é de 6,4 pontos percentuais. O que coloca o Amazonas com a quarta maior taxa de desocupação de mulheres do pais. Classificação liderada pelo Amapá (24,1%), Bahia 21,1% e Alagoas 18,7%.

Gráfico 7 | Foto: Divulgação

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Nos céus, em terra firme e na indústria: todo lugar é lugar de mulher

Dia Internacional da Mulher tem marchas por todo o país