Todo cuidado é pouco para não cair na malha fina

Manaus - Com o início do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2019, ano base de 2018, o contribuinte deve ficar atento ao preencher o formulário para evitar cair na malha fina da Receita Federal. Em 2018, das 318.834 declarações, 19.550 contribuintes do Amazonas ficaram na malha fina, ou seja, deixaram de declarar corretamente os dados exigidos pela Receita.

Segundo técnicos da Receita, os erros mais comuns cometidos pelos contribuintes são informações erradas sobre os rendimentos recebidos durante o ano anterior e ao declarar seus dependentes.

Os técnicos da Receita alertam que o contribuinte deve saber que todo o sistema tributário está interligado, assim se os rendimentos forem declarados de forma incorreta, ao fazer uma comparação no aparece no sistema, a Receita vai saber o que deixou de ser declarado, aparecendo inconsistências na declaração do Imposto de Renda.

O auditor fiscal da Receita no Amazonas, Jansen Brito, explica que se isso acontecer, o contribuinte poderá verificar quase que imediatamente no próprio site da Receita, tendo chance de corrigir o problema, evitando multas e outras penalidades, como restrição no CPF.

Para este ano, a Receita Federal estima que, aproximadamente 319 mil amazonenses entreguem a declaração do IR | Foto: Marcio Melo/Em Tempo

Jansen Brito explicou, ainda, que o contribuinte pode declarar como dependentes filhos com idade de até 21 anos, ou até 24 anos se estiver cursando ensino superior. Menores de idade que o contribuinte ajuda ou cria, só pode ser declarado dependente se esse contribuinte puder comprovar que tem a guarda judicial.

No mesmo caso, se for mãe ou pai, só podem ser declarados dependentes se o contribuinte tiver a guarda judicial e dependendo dos rendimentos desses dependentes. Ainda de acordo com o auditor fiscal, os gastos com medicamentos para o um dos pais, não podem aparecer como dedução do Imposto do contribuinte.

No caso de dedução com a educação, só podem ser declarados os valores referentes a matrícula e as mensalidades, e mesmo assim, o contribuinte deve ficar atento, pois essa é uma dedução parcial, já que a Receita fixou um teto para esses gastos que precisa ser observado pelo contribuinte. A malha fina funciona como uma espécie de “peneira” para as declarações que estão com pendências.

Caso o sistema da Receita perceba que alguma informação está incorreta, separa a declaração para uma análise mais apurada. E, caso perceba erros, chama o contribuinte para ajustes ou até mesmo inicia investigações e cobra atrasados e multas.

Especialistas explicam que para evitar a malha fina do fisco federal, é importante que o contribuinte não deixe para os últimos dias do prazo, para fazer a declaração, já que a pressa pode causar erros. Fazendo a declaração com mais calma, pode sempre buscar os documentos necessários para fazer os ajustes solicitados pela receita em caso de inconsistências na declaração.

Esses especialistas dizem que geralmente são encontrados erros como omissão de rendimentos do titular e dependentes, informações erradas sobre fonte pagadora, dedução indevida de previdência privada, social ou não pensão alimentícia como rendimentos e valores incompatíveis de despesas médicas.

Inconsistências

Outros casos que podem causar inconsistências na declaração, são o não lançar rendimentos tributáveis, isentos ou tributados exclusivamente na fonte dos dependentes relacionados na declaração de Imposto de Renda, lançar valores na ficha de rendimentos tributáveis diferentes daqueles relacionados nos informes de rendimento (Rendimento tributável, Imposto Retido, etc).

Deixar de informar o valor excedente aos R$ 751,74 recebidos referente parcela isenta da aposentadoria do contribuinte ou dependente que tenha mais de 65 anos na ficha de rendimentos tributados e não preencher a ficha de ganhos de capital no caso de alienação de bens e direitos.

O contribuinte não deve também deixar de relacionar na ficha de pagamentos efetuados os valores reembolsados pela assistência médica, seguro saúde ou outros, referente a despesa médica ou com saúde do contribuinte ou dependentes, não abater comissões e despesas relacionadas a aluguéis recebidos na ficha de rendimentos recebidos de pessoas físicas ou na ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.

Além disso, os contribuintes precisam ficar atento, já que este ano a Receita Federal aprovou algumas novidades. Uma delas é que todos os dependentes devem apresentar CPF, independente da idade. No ano passado, o documento era obrigatório para idade a partir de 8 anos.

Outra novidade, é que este ano a Receita vai exigir o CNPJ da instituição financeira onde o contribuinte tem conta corrente e aplicações financeiras. De acordo com a Receita, deve declarar que, em 2018, recebeu rendimento igual ou superior a R$ 28.559,70. O prazo para entrega de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física iniciou dia 7 de maio e encerra dia 30 de abril.

