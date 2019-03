Navios Prinsendam e Veendam retornam a Manaus na temporada 2019

Com mais de 3 mil turistas a bordo, entre passageiros e tripulantes, os navios M/S Prinsendam e M/S Veendam retornam a Manaus, neste domingo (10) e na próxima sexta-feira (15), respectivamente. As embarcações integram a programação da Temporada de Cruzeiros 2019, que, até abril, trará a Manaus um total de 15 embarcações, com mais de 18 mil turistas a bordo.

A recepção dos turistas será realizada por equipes da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e do Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur). Ao desembarcarem na cidade, os turistas recebem dos agentes artesanato e guias bilíngues, com os principais pontos turísticos de Manaus.

Com grandes salões, escadarias e comodidades modernas, o navio M/S Prinsendam volta a atracar no porto de Manaus neste domingo (10), às 10h. A embarcação, que tem o inglês como idioma dominante, traz a bordo mais de 1,3 mil pessoas.

Além dos restaurantes, o cruzeiro disponibiliza aos seus passageiros, piscinas na área interna e externa, jacuzzis, ginásio, SPA, cassino, teatro, além de biblioteca, cinema, sala de jogos, entre outros espaços e atividades. A estadia do navio na cidade manauara será breve, partindo na segunda-feira (11), às 17h, com destino a Parintins, município situado no interior do Amazonas. O navio esteve em Manaus em janeiro deste ano.

Ainda este mês, o Flutuante das Torres, no Porto de Manaus, receberá, na sexta-feira, (15), às 10h, o navio M/S Veendam. O espaço das cabines e todo o conforto proporcionado aos hóspedes são um dos pontos de destaque desta embarcação, que realiza, ainda, atividades de workshops e diferentes práticas de massagem, exercícios e tratamentos de beleza para quem estiver a bordo.

Nesta passagem por Manaus, o navio traz a bordo aproximadamente 2 mil passageiros, entre turistas e tripulantes. A estadia por Manaus será curta, partindo no sábado (16), às 16h, também com destino a Parintins.

