Alfredo Menezes discute visita de Bolsonaro com técnicos da Suframa

Manaus - A definição dos processos produtivos básicos das industrias da Zona Franca de Manaus (ZFM) poderá ser feita em Manaus, conforme estima o superintendente da Suframa Alfredo Menezes. Os PPBs são essenciais para as indústrias obterem os incentivos fiscais da Suframa, mas hoje a definição é feita em Brasília e chega a demorar até dois anos, segundo Menezes isso vai mudar.

A ideia é que no dia 9 de abri, ol presidente Jair Bolsonaro chegue a Manaus, juntamente com sua equipe econômica por volta das 9h30 da manhã. Do aeroporto ele virá direto para a sede da Suframa onde concederá uma coletiva de imprensa.

Em seguida ele visitará duas fábricas do polo industrial de Manaus, uma pela manhã, e a outra pela tarde. O retorno do presidente será no mesmo dia por volta das 4h da tarde. Vale ressaltar que o ministro Carlos Alexandre da Costa também virá à Manaus daqui a 45 dias para anunciar os ajustes feitos aos PPBs.

Além da questão dos PPBs, Menezes também discutiu com os técnicos sobre o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) e a próxima reunião do conselho de administração da Suframa.

