Azul propõe US$ 105 mi para comprar a Avianca Brasil

Azul assina acordo para comprar operação da Avianca Brasil | Foto: Reprodução

A companhia Azul Linhas Aéreas assinou nesta segunda-feira (11), uma proposta para adquirir ativos da Avianca Brasil. Em um acordo não-vinculante - ou seja, que ainda pode ser renegociado ou cancelado - de US$ 105 milhões, a Avianca passará à Azul o certificado de operador aéreo que possui, 70 pares de slots (direito de pousar e decolar em aeroportos congestionados) e, aproximadamente, 30 aeronaves Airbus A320.



O pedido é feito por meio de uma Unidade Produtiva Isolada (UPI), de acordo com a Lei de Falências e Recuperação Judicial. A Avianca entrou com um pedido de recuperação na 1ª Vara Empresarial de São Paulo no dia 11 dezembro de 2018, após um ano de prejuízos avaliados em R$ 175,5 milhões.

A Azul indicou, por meio da assessoria de imprensa, que o processo de aquisição levará cerca de 3 meses, já que a aquisição está sujeita a “uma série de condições como a conclusão de um processo de diligência, a aprovação de órgãos reguladores e credores, assim como a conclusão do processo de Recuperação Judicial”.

A Avianca opera voos regulares desde 2002 e, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), tem a quarta maior fatia do mercado no país.

Se se aprovado o acordo não vinculante, por autoridades regulatórias e de defesa da concorrência, a Azul que é hoje a terceira maior companhia do Brasil, vai assumir todos os slots (espaços para pousos e decolagens) da Avianca Brasil nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e cerca de metade deles em Guarulhos (SP), afirmou uma fonte próxima da empresa nesta segunda-feira. De 13 slots, a Azul passará para 34 em Congonhas, um dos mais movimentados do Brasil. Atualmente, Gol e Latam possuem cerca de 130 slots cada uma, em Congonhas.

Após o anúncio de que a Azul Linhas Aéreas assinou um acordo de US$ 105 milhões para a compra de ativos da rival Avianca Brasil a Bolsa passou a op

Por volta das 16h10, as ações da Azul se valorizavam de 6,45%, a R$ 39,45. No mesmo horário, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, subia 2,62%, a 97.867,44 pontos, enquanto o dólar comercial caía 0,77%, a R$ 3,84.