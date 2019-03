Mais dois Parques da Juventude serão inaugurados em Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus irá implantar mais dois parques da juventude em áreas verdes da cidade. Desta vez, os espaços beneficiados serão nos conjuntos Colina do Aleixo, bairro Novo Aleixo, zona Leste, e Jardim Primavera, no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

Em encontros realizados com moradores dos dois loteamentos, os projetos foram apresentados e aprovados pelas comunidades. “É uma proposta de muito sucesso, que valoriza a qualidade de vida da comunidade e resgata áreas verdes degradas. Os parques da juventude vêm ao encontro da chamada ecologia integral, que trata da relação do ser humano com o meio ambiente. Queremos despertar, cada vez mais, as pessoas para esse cuidado com a natureza”, destacou o prefeito.

As obras ficarão a cargo das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), por meio da Unidade Executora de Projetos (UGP), em parceria com as secretarias municipais de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe) e Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). A área verde do Colina do Aleixo possui 4,5 mil metros quadrados e uma extensa faixa de vegetação preservada.

O parque será viabilizado por meio do Programa de Infraestrutura Urbana e Ambiental de Manaus, desenvolvido pela UGP Seminf, com recursos oriundos do antigo Ministério das Cidades, e financiamento da Caixa Econômica Federal (CEF).

As intervenções ficam situadas no entorno imediato do Corredor Ecológico Urbano do Igarapé do Mindu e visam à proteção das margens do igarapé, promovendo a instalação de alambrados para demarcação da Área de Preservação Permanente (APP), além do melhoramento da vegetação e a requalificação do uso da área pela comunidade, com a implantação de equipamentos para atividade física, lazer para crianças e contemplação da natureza.

Com esses, sobe para oito o número de parques da juventude em áreas verdes implantados pelo prefeito Arthur Virgílio Neto nos últimos quatro anos.