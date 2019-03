Cheia já prejudica quase mil produtores no Amazonas

Dos 62 municípios amazonenses, 35 deles já foram atingidos pela cheia dos rios, neste ano | Foto: IONE MORENO

Manaus - O impacto da enchente deste ano, que já atinge mais de 50% dos municípios amazonenses, também causa prejuízo aos agricultores e pecuaristas que atuam em áreas de várzeas nas calhas dos rios Juruá, Purus e Madeira. A enchente começa a atingir também as cidades nas calhas do rio Solimões.

Um levantamento parcial feito pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (Faea), mostra que no município de Eirunepé, um dos sete municípios em Situação de Emergência, a enchente já causou perdas a 200 agricultores, em Guajará, 150 produtores, em Ipixuna, 112 e Pauini, 500.

Até o momento, os maiores prejuízos são sentidos pelos produtores de verduras, frutas, hortaliças e fibras de malva e juta. Também decretaram Situação de Emergência os municípios de Boca do Acre, Humaitá, Itamarati e Pauini.

De acordo com o presidente da Faea, Muni Lourenço, a cheia dos rios traz prejuízo também aos pecuaristas, já que muitos criam seus animais nas áreas de várzeas, tendo, em muitos casos que alugar áreas de pastagens em terra firme e adquirir complementos alimentares para o gado. Dos 62 municípios do Amazonas, 35 já foram atingidos pela cheia dos rios deste ano, sendo sete em Situação de Emergência, 16 em Situação de Alerta e 12 em Situação de Atenção.

Na comunidade rural de Santo Antônio do Matupi, no município de Humaitá, onde moram cerca de 13 mil famílias, na calha do rio Madeira, desde sábado (9) está sem receber alimentos e combustíveis. A cheia do rio deixou intransitável alguns trechos da BR-319. Os problemas são sentido também na rodovia 230, que liga a BR-319 ao município de Apuí. Os moradores desses municípios no sul do Amazonas se preocupam com a falta de alimentos e de energia elétrica, já que é comum o racionamento de energia nesse período do ano.

“Muitos desses produtores, devido à queda na renda familiar, não terão condições de honrar compromissos como empréstimos bancários”, destacou o presidente da Faea. Segundo ele, técnicos da Defesa Civil e do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas (Idam) ainda estão fazendo um levantamento dos estragos causados pela enchente deste ano, “só então termos a real extensão dos prejuízos, mas se os rios continuarem enchendo nessa proporção, com certezas teremos grandes perdas no setor agrícola do Estado”.

Em anos de grandes cheias é comum o governo do Estado anistiar os débitos dos agricultores que perderam suas safras. O objetivo é que esses agricultores tenham condições de restabelecer o crédito e voltar a produzir. O grande problema, este ano, é que o governo estadual tem reclamado da falta de recursos para investir principalmente na área de saúde.

Depois de negociação, inclusive com os prefeitos, governo conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a proposta de remanejamento de 40% dos recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), no total de R$ 350 milhões, para amenizar a crise na saúde. Anistiar os débitos dos agricultores pode representar uma grande perda nas finanças do Estado.

Mesmo diante da atual situação financeira do Estado, foi aprovado na Aleam um requerimento do deputado Adjuto Afonso (PDT), solicitando que o governo do Estado conceda a remissão das dívidas e prestações de operações de custeio e investimento contratados junto à Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), pelos produtores rurais, pecuaristas e comerciantes dos municípios afetados pela enchente, assim como também, que seja concedido anistia de créditos tributários referentes ao Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido por contribuintes na mesma situação.

