Está em dívida com as contas de água? Águas de Manaus quer negociar

Águas de Manaus renegocia dívidas com parcelamento em até 120 vezes | Foto: Divulgação

Manaus - A Águas de Manaus está aproveitando a semana do consumidor, entre os dias 11 e 15 de março, para promover algumas ações de relacionamento com seus clientes. Ao longo desta semana, a concessionária participa de campanhas que serão realizadas em parceria com Procon Manaus, Procon Amazonas e Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus (Comdec-CMM).

O principal foco destas ações é a renegociação de dívidas em condições bem flexíveis. Os usuários que possuem algum tipo pendência com a Águas de Manaus vão ter condições especiais para quitar seus débitos, como o parcelamento em até 120 vezes.

Além da renegociação, outros serviços como cadastro na tarifa social (benefício que concede 50% de desconto na tarifa de água para usuários de menor renda), troca de titularidades, solicitações de hidrômetros, pedido de vistorias e manutenções de rede podem ser feitos nos atendimentos da semana do consumidor.

“Temos uma experiência bem positiva das campanhas que já desenvolvemos nos últimos meses para negociar dívidas e vamos aplicar isso novamente nesta semana do consumidor. Em nossas negociações, tudo acontece dentro das condições financeiras que o usuário possui. Quem nos procurar, não vai sair sem um acordo”, destacou o supervisor comercial da Águas de Manaus, Luiz Hennes.

Nos dias 14 e 15 (quinta e sexta-feira), a concessionária participa do 1° Mutirão para Negociação de Dívidas do Procon Manaus | Foto: Divulgação

Nos dias 11, 12 e 13, a equipe da Águas de Manaus estará na sede do Procon Amazonas, localizada na avenida André Araújo, 1500, bairro Aleixo, zona Centro-Sul, participando do evento “Semana do consumidor”, promovido pelo órgão estadual. O horário dos atendimentos é de 8h às 16h.

Nos dias 14 e 15 (quinta e sexta-feira), a concessionária participa do 1° Mutirão para Negociação de Dívidas do Procon Manaus. O evento acontece na sede da entidade municipal, na rua Afonso Pena, 38, Praça 14 de Janeiro, zona Sul, no horário de 8h às 12h.

Ainda no dia 15, a Águas de Manaus estará presente na Câmara Municipal de Manaus, realizando atendimentos em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor (Comdec) da CMM. A Câmara fica na Av. Padre Agostinho Caballero Martin, 850, Santo Antônio, ao lado da feira do bairro. Os atendimentos vão de 08h às 14h.

Os interessados não podem esquecer de ter em mãos RG, CPF e as faturas para identificação da unidade consumidora. O atendimento será organizado com a distribuição de senhas.

Relacionamento

As ações de negociações de débitos já são uma rotina para a concessionária. Desde que chegou na cidade, a Águas de Manaus tem promovido ações para se aproximar da população, seja para atender demandas, estimular o uso consciente da água ou ajudar na regularização de qualquer necessidade do usuário.

Desenvolvido desde agosto do ano passado, o Programa itinerante “Vem com a Gente”, já passou por onze bairros da cidade e realizou quase 50 mil atendimentos nestes locais. A maior parte deles foram negociações de débitos. No mês de janeiro, a concessionária realizou a campanha “Zera Dívida”, que realizou 6.700 atendimentos nas lojas da empresa. O número de reclamações sobre a concessionária nos serviços de proteção ao consumidor vem sendo reduzido.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Águas de Manaus ajuda a limpar o nome de mais de 200 clientes

Está com a conta de água atrasada? Águas de Manaus quer negociar