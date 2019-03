Oportunidades: Veja 29 vagas de emprego em Manaus

Oportunidades | Foto: Divulgação

Consultoria de comunicação

Consultoria de comunicação, com ênfase em produção de conteúdo jornalístico para o portal e para mídias sociais. Jornalista e produtor (a) de conteúdo, com experiência em redação (jornal, revista ou web) e comunicação digital.

Interesses:

Desenvolver, apoiar e direcionar o desenvolvimento de ações eficazes de Marketing e Comunicação, visando o atingimento dos resultados (metas) das unidades de negócios e redes de distribuição.

Dar apoio no desenvolvimento do planejamento estratégico de comunicação e atuar na construção da reputação da empresa, fortalecendo sua marca perante seus públicos de interesse.

Avaliar impactos de novas tendências no resultado das unidades, acompanhando resultados e potencial de desenvolvimento por região vinculados a estudos de inteligência de mercado e pesquisa visando aperfeiçoamento no uso das ferramentas e dos canais de comunicação, externo e interno, para promoção dos produtos e serviços da companhia.

Requisitos:

Formação acadêmica mínima: Superior Completo ou/e Pós Graduação em Comunicação Social



Área de estudo: Jornalismo e Projetos

Informática: Ferramentas Office (Word, Excel, Power Point).

Somente candidatos(a) com perfil descrito enviar currículo para: vagasportal2019@gmail.com

Artificie

Profissional com experiência com obras de alvenaria (Pequenos Reparos)

Cabeamento Elétrico e hidráulico

Exp. em trabalhos com altura c/ andaimes (Montagens e Desmontagens)

Conhecimento em cabeamento e equipamentos de telecomunicações

Obs: Preferência com CNH (Será um diferencial).

CV até dia 13/03

Email:gfrh@outlook.com.br

DAYCRED- empresa do ramo de empréstimos e financiamentos,contrata analista de vendas de crédito consignado , para atuar na área comercial e telemarketing .

Perfil

Capacidade de negociação;

Capacidade de adaptação a novas situações;

Facilidade de trabalhar em equipe ;

Facilidade em cumprir metas e resultados;

Experiência na área de crédito consignado de no mínimo 1 ano e seis meses

Benefícios:Salário +VT+VR+Plano de Saúde +Plano Odontológico +Comissão.

*preferência sexo feminino.

Os interessados deverão encaminhar seus currículos para o seguinte e-mail:vagas.daycredmanaus@outlook.com

Sistema de ensino necessita de Jovem

Recém formado ou em fase final de formação com domínio como Programador em PHP, com conhecimento avançado para trabalhar no desenvolvimento de cursos EAD e Presenciais em Plataforma responsiva, tb é necessário que tenha bom domínio das ferramentas web - criação de sites, formulários entre outros.

A empresa oferece

Salario compatível com a função

seguro de vida

VT e VR

CLT e bônus por produtividade

Interessados enviar currículo para: mariseth.vargas@gmail.com

Técnico de Segurança do Trabalho

- Curso Téc. de Segurança do Trabalho

- Informática – pacote office

- Experiência na função

- CNH “B”

Os interessados devem enviar currículo com pretensão salarial paracurriculosmanaus1@outlook.com

Auxiliar de Produção

Requisitos:

- Ensino Médio Completo;

- Características: Responsável, Ágil, Criativo, Cuidadoso, Proativo, Assíduo e de Fácil Aprendizagem;

- Disponibilidade de Horário;

Operador de Prensa Requisitos:

- Ensino Médio Completo;

- Experiência em Setup de Ferramentas e preparação de Prensas Excêntricas de até 100 Ton. (baixa tonelagem);

- Características: Responsável, Ágil, Criativo, Cuidadoso, Proativo, Assíduo e de Fácil Aprendizagem;

- Disponibilidade de Horário;

- Desejável conhecimento Básico em Manutenção de Máquinas;

Operador de Corte e Dobra

Requisitos:

- Ensino Médio Completo;

- Experiência na Operação e Configuração de Guilhotina Elétrica e Dobradeira Hidráulica para Corte/Dobra de Peças; Experiência em medição com uso de Trena, Paquímetro Digital/Analógico e Gabarito de Corte;

- Características: Responsável, Ágil, Criativo, Cuidadoso, Proativo, Assíduo e de Fácil Aprendizagem;

- Disponibilidade de Horário;

Soldador Serralheiro

Requisitos Indispensáveis

- Ensino Médio Completo;

- Indispensável Curso Completo de Solda MIG/MAG;

- Desejável Conhecimento Básico em Solda Eletrodo Revestido e Solda Ponto;

- Características: Responsável, Ágil, Criativo, Cuidadoso, Proativo, Assíduo e de Fácil Aprendizagem;

Somente quem atende os requisitos enviar currículo com pretensão salarial (indispensável) para o e-mail: talento@izicontec.com.br. Informando no campo assunto o nome da vaga.

Barman

Experiência:

- Em servir bebidas;

- Explicar aos clientes detalhes do cardápio, orientando-os quanto às bebidas;

- Servir os clientes, preparar drinques, servir aperitivos, servir os clientes e estar sempre atento a todas as necessidades;

- Responsável pelo bar de um modo geral;

- Contagem de bebidas, lista de necessidades para o bar;

- Organizado (a); agil; criativo; disponibilidade para ambos os horários com início imediato.

- Imprescindível que more em bairros adjacentes ao Bairro Ponta Negra.

Interessados encaminhar CV para o e-mail: contato@maraibi.com

Analista Financeiro

Experiência:

- Contas a pagar e a receber!

- Emissão de NF

- Experiencia com rotinas de bançarias, emissão de boletos, conciliação bancária, etc.

- Conhecimentos básicos em contabilidade e fiscal.

Interessados encaminhar CV para o e-mail: contato@acainoponto.com.br

Impreterível colocar pretensão salarial!

Horário de segunda a sexta feira de 08:00 as 18:00

Cozinheiro (a)

Experiência:

- Em a lá carte e pratos finos ou que tenha experiência comprovada em cozinha e que tenha facilidade para aprender.

- Organizado (a); agilidade é imprescindível; disponibilidade para ambos os horários com início imediato.

- Imprescindível que more em bairros adjacentes ao Bairro Ponta Negra.

Interessados encaminhar CV para o e-mail: contato@maraibi.com.br

Técnico Eletrônico - Hospitalar

Ensino Técnico Completo em Eletrônica, Automação Industrial e afins;

Obrigatório: Experiência comprovada na área hospitalar com as seguintes atividades: manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares e afins;

Disponibilidade de horário;

Interessados que estiverem dentro do perfil enviar currículo para: cace.am@hotmail.com até o dia 13/03/19

Costureira

Precisa-se de costureira que costure social , esporte fino, profissional e que faça concertos.Trabalhar de segunda à sábado.Salário a combinar, só venha se estiver no perfil.

Entrar em contato em 99263-4158.

Agente de Registro

Pré-requisito:

- Cursando faculdade em ciências da computação, analise de sistemas ou qualquer área voltada para tecnologia, qualquer período;

- Noções de suporte a infraestrutura de rede e cabeamento;

- Noções formatação, instalação de programas e impressoras;

- Noções em banco de dados, hardware e software;

- Digitação rápida letras e números.

- Experiencia comprovada em antedimento ao cliente, comprometido, saiba se comunicar e bom relacionamento interpessoal;

- Curso de vendas será um diferencial.

- Inglês sera um diferencial;

- Morar em Manaus/AM.

Remuneração: Salário + Almoço + Vale Transporte.

Regime de contratação: CLT.

As pessoas que atendam aos pré-requisitos acima deverá Enviar curriculum somente para pseletivo22@gmail.com até o dia 15/03/19 as 12:00h, informando no titulo como " AGR2 ".

PS: Somente quem tem todas as qualificações para vaga.

Estagiária de Marketing

- Cursando: a partir de 3º período

- Disponibilidades horário

- Disponibilidade de horário

- Prospecção de novos clientes e pós-vendas

- Ser comunicativo, participativo e ter iniciativa própria.

Enviar currículo para : selecao5.manaus@gmail.com

Analista de DP

- Conhecimentos: Folha de pagamento, Confecção de impostos acessórios: FGTS/INSS/PIS/confins. E-social, rescisão/férias.

- Técnico de Segurança do trabalho

- Conhecimento em PPRA/PCMSO

- PPP/acompanhamento de perícias INSS

- E-social

- Lançamento de atestado e acompanhamento.

- Controles administrativos.

- Enviar com pretensão salarial para o e-mail: rh_manau2019@outlook.com.br

5 vagas - Vendedor externo (serviços NET Claro)

- Ensino médio completo

- Experiência na função

- Trabalho em equipe

- Comunicação

- Relacionamento interpessoal

- Enviar CV para rh@afline.com.br - favor colocar no assunto o nome da vaga.

- Todas as nossas funções CLT com salários compatíveis com o cargo, benefícios, plano de saúde e convenio drogaria.

Consultores independentes, na área de Planos de Saúde

Renda média mensal de R$ 5.000,00

Não tem Vinculo empregatício , somente comissão. Não Há beneficios CLT.

Somente quem realmente queira Desafios e ganhar dinheiro, enviem seus currículos para mjfreitas.am@gmail.com

*Lavador de autos

- Experiência comprovada em lavagem de veículos;

- Habilidade em higienização interna de veículos;

- Disponibilidade para turno da noite

- Desejável experiência em empresa de transporte coletivo ou especial.

Currículos para selecao.manaus92@gmail.com .

Líder de Prevenção de Perdas

Pré-Requisitos:

- Ensino Superior Completo ou Cursando em Administração, Logística e Afins;

- Disponibilidade de Horário;

- Ambos os Sexos;

- Experiência com Gestão de Pessoas;

- Desejável Experiência com Lojas de Atacado e Varejo.

Principais Responsabilidades:

- Prestar suporte à gerência, no fechamento e abertura da loja;

- Atender aos clientes;

- Analisar e arquivar relatórios de serviços;

- Supervisionar as movimentações nos setores e estacionamento da loja;

- Acompanhar situações de perdas e furtos, sugerindo ações preventivas;

- Monitorar a operação de entrada, saída e armazenamento de mercadorias;

- Acompanhar o processo de “sangria” de valores dos caixas;

- Operar Rádio HT e seus sistemas, instruindo os fiscais e atendentes;

- Responder pela equipe de trabalho;

- Conhecer os riscos de suas atividades e as medidas de controle, visando eliminar fontes de riscos (perigos) no trabalho e comportamentos inseguros;

- Combater o desperdício, através da redução, reutilização e reciclagem de materiais e produtos;

- Cumprir as normas e procedimentos da empresa, respeitando a ética e os valores organizacionais;

- Executar outras atividades compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Interessados que atendam ao perfil da vaga enviar currículo com o título da vaga no campo assunto e pretensão salarial para e-mail: selecaoderh6@gmail.com até 11/03/19.

Auxiliar de cozinha

Principais atividades:

Auxiliar na preparação de buffet de todos os pratos do local;

Organização do ambiente de trabalho (cozinha);

Auxiliar os demais departamentos quando necessário.

Diferencial

Saber preparar sanduíches, caldos e molhos

Disponibilidade para trabalhar das 16:00 as 23:00

Os interessados enviar CV para: karlapialbu@gmail.com

2 (dois) Estagiário(a) Informatica - TI

Pré-requisito:

- Cursando faculdade em ciências da computação, analise de sistemas ou qualquer área voltada para tecnologia, qualquer período;

- Noções de infraestrutura de rede e cabeamento;

- Noções formatação, instalação de programas e impressoras;

- Noções em banco de dados, hardware e software;

- Conhecimento preferível em programação delphi e PHP. Banco de Dados (mysql);

- Digitação rápida letras e números.

- Curso de antedimento ao cliente, saiba se comunicar e bom relacionamento interpessoal;

- Domínio em Corel Draw, Adobe Illustrator e outros programas gráficos sera um diferencial;

- Inglês sera um diferencial;

- Morar em Manaus/AM.

- Horário de Estágio será pela Manhã ou Tarde.

Valor da Bolsa: R$ 500,00.

Regime de contratação: Estagio.

Caso o estagiário(a) tenha um desempenho excepcional, o mesmo poderá ser contratado pela empresa.

Enviar curriculum somente as pessoas que atendam aos pré-requisitos acima para pseletivo22@gmail.com ate o dia 15/03/19 as 12:00h, informando no titulo como " TI02 ".

Estagiário(a) em Administração

Pré-requisito:

- Cursando faculdade em Administração, qualquer período;

- Noções rotinas administrativas;

- Digitação rápida letras e números.

- Curso em antedimento ao cliente, comprometido, saiba se comunicar e bom relacionamento interpessoal;

- Curso de vendas será um diferencial.

- Informatica Basica, caso tenha curso de Informatica avançada sera um diferencial;

- Morar em Manaus/AM.

- Horário de Estágio será pela Manhã ou Tarde.

Valor da Bolsa: R$ 500,00.

Regime de contratação: Estagio.

Caso o estagiário(a) tenha um desempenho excepcional, o mesmo poderá ser contratado pela empresa.

Enviar curriculum somente as pessoas que atendam aos pré-requisitos acima para pseletivo22@gmail.com ate o dia 15/03/19 as 12:00h, informando no titulo como "ADM01".

Líder de Loja

Requisitos:

- Ensino Superior Cursando ou Completo em áreas afins;

- Disponibilidade de Horário;

- Experiência no varejo;

- Atuação com Gestão de Pessoas;

- Proatividade, trabalho em equipe e foco em Resultados.

Empresa oferece: Salário compatível com o mercado; Plano de Saúde e Odontológico; Alimentação no Local; PLR; Plano de Crescimento.

Interessados, enviar currículo para vagascidade@gmail.com, com pretensão salarial e nome da vaga no assunto até 11/03.

Agente de Portaria Masculino

- Ensino médio Completo

- Curso de Atendimento de Portaria Atualizado

- Pessoa com iniciativa propria, com boa comunicação e que atenda bem as pessoas.

- Enviar currículo para: selecao5.manaus@gmail.com



Assistente técnico Pedagógico

- Atuar com a formação de professores de diferentes níveis de ensino, elaborar aulas / conteúdo usando ferramentas educacionais.

- Atuar com elaboração de relatórios de formação e acompanhar professores em sua sala de aula realizando as intervenções necessárias.

- Desejável experiência em docência.

Os interessados, que atendam ao perfil desejado, enviar seu currículo para o e-mail: manausrhgestao@gmail.com, sob o título: Assistente Técnico Pedagógico.

