Manaus recebe conferência sobre eficiência e qualidade industrial

Manaus - Na próxima quinta-feira (14), especialistas em eficiência e qualidade industrial do Brasil e do mundo estarão em Manaus para a II Conferência Internacional de Lean, uma filosofia voltada para a potencialização de resultados na indústria. O evento, que vai até sexta-feira (15), acontecerá no Comfort Hotel Manaus, localizado na avenida Mandii, Distrito Industrial, Zona Sul da capital, e as inscrições podem ser feitas pelo site www.leanmanaus.com.br.

De acordo com o coordenador do Grupo Lean Manaus, Gilson Afonso, a conferência em Manaus é considerada atualmente como uma das cinco melhores do tema em todo o Brasil, e é importante por conta da presença da Zona Franca de Manaus e do polo industrial. “É uma oportunidade única de participar e adquirir conhecimento de qualidade a respeito da filosofia Lean, suas aplicações e como ela contribuirá na jornada da Indústria 4.0”, destaca.

Poderão participar do evento estudantes universitários, professores e profissionais da área de Logística e Gestão Industrial. Todos os detalhes sobre o evento, bem como valores de inscrições, podem ser consultados no site do evento, e também pelo WhatsApp (21) 99802-7444, e os participantes da II Conferência Internacional de Lean ainda receberão certificado de horas complementares.

Convidados

Entre os convidados, estão os professores especialistas Sammy Obara, da Honsha.Org, e Karyn Ross, da Karyn Ross Consulting. Obara, que aplicou a tecnologia Lean em unidades da Toyota no Japão, Estados Unidos e Venezuela, ministrará o workshop “Kaizen Teian – O espírito do Kaizen”, uma metodologia que promove desenvolvimento sustentável de melhoria contínua como um modo de vida diário para todos os membros da organização.

O especialista Sammy Obara é um dos convidados para a II Conferência Internacional de Lean, em Manaus | Foto: Reprodução

Já a especialista Karyn Ross trará a palestra “Como treinar para a criatividade e excelência no atendimento”. Ross é orientadora da tecnologia Lean em indústrias de diversos setores, como seguros, recursos humanos e até transporte e varejo, e o objetivo de seu workshop é incentivar a criação de uma visão de excelência de serviço e como se adaptar e adotar princípios e práticas de lean a vários processos de serviços.



O Lean

A filosofia Lean foi apresentada ao mundo ocidental na década de 1980, com a publicação do livro “A Máquina Que Mudou o Mundo”, de James Womack. Basicamente, ela visa eliminar desperdícios, potencializar a valorização e respeito dos colaboradores, com foco na satisfação do cliente final.

“Na época, o livro de James Womack foi resultado de uma pesquisa de como a cultura e a disciplina japonesa elevava cada vez mais os índices de eficiência e qualidade nas fábricas de automóveis”, explica Gilson Afonso. Ele fundou o Grupo Lean Manaus em setembro de 2010, ainda na rede social LinkedIn. Hoje, o grupo conta com mais de mil participantes nas redes sociais.

