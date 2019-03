Governo do Amazonas vai buscar redução da folha de pagamento

Sefaz e CGE na Aleam | Foto: DIVULGAÇÃO/SEFAZ-AM

Manaus - O governo do Amazonas vai realizar no mês de abril uma auditoria na folha de pagamento do Estado, buscando identificar quanto cada servidor ganha, porque ganha aquele salário, qual a função que desenvolve e em que órgão ou secretaria está lotado, número de frequência e faltas no trabalho. O objetivo é reduzir a folha de pagamento que atualmente consome cerca de R$ 800 milhões mensais.

O anúncio foi feito na terça-feira (12) pelo secretário estadual de Fazenda, Alex Del Giglio, durante audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CAE/Aleam), presidida pelo deputado Ricardo Nicolau (PSD).

Essa é apenas uma das ações que a equipe econômica do governo estadual vai implementar visando reduzir os gastos do Executivo Estadual. Outra ação que será colocada em pratica é o decreto de qualidade de gastos, onde os gestores estaduais terão metas a cumprir no quesito redução de custos, quem deixar de cumprir a meta estabelecida poderá sofrer penalidades.

De acordo com o secretário, o Estado tem um déficit orçamentário de R$ 1,75 bilhão e uma dívida reconhecida hoje de R$ 867 milhões. Na avaliação do secretário, o orçamento aprovado pelo Parlamento estadual, em 2018, para valer neste ano é uma peça de ficção. Ele citou como exemplo os recursos destinados para o pagamento dos servidores.

Sefaz e CGE na Aleam | Foto: Divulgação

Segundo Del Giglio, no ano passado a folha de pagamento do governo do Estado somou R$ 6,5 bilhões. Para o atual exercício foi destinado na Lei Orçamentária apenas R$ 6 bilhões, isso levando e conta que o governo anterior concedeu reajustes salarias para diversos segmentos de servidores, além de escalonamentos de reajuste.



O titular da Sefaz disse que em 2017 foi registrado um aumento na folha de pagamento dos servidores estaduais, mas foi em 2018 que houve um aumento substancial, com a folha chegando a R$ 800 milhões mensais.

O governo ainda convive com o problema de ter que enfrentar uma greve de professores caso não conceda o reajuste que deveria ter sido anunciado na data-base da categoria, no início de março.

Outras categorias, com a de saúde, policiais militares e civis e bombeiros, também vão requerer reajuste na data-base entre outros benefícios. De acordo com o secretário, neste primeiro ano, o objetivo da equipe econômica do governo é identificar e sanear os problemas dívidas e gastos do governo, para entrar em 2020 com condições de realizar um trabalho para recuperação da economia e desenvolvimento do Estado.

Del Giglio disse que uma das principais dívidas do governo está concentrada na área de saúde, que saltou de R$ 500 mil para R$ 1,1 bilhão, com cooperativas médicas e empresas que atendem a outros setores da saúde, com a enfermagem e limpeza.

O governo deve também R$ 170 milhões de contas de energia elétrica, contas de água, Prodam entre outros gastos. Mas conforme explicou Alessandro Moreira, da Controladoria-Geral do Estado (CGE), a Amazonas Energia tem também um débito com o Estado, o mesmo acontecendo com a concessionária de água em Manaus.

Nesses casos, deverão ser confrontados os débitos, a partir daí verificar o que o Estado vai continuar devendo. Quanto a Procon, empresa administrada pelo governo, a dívida deverá ser prolongada. Quanto aos outros débitos o governo vai analisar caso a caso. Até porque, segundo Alessandro Moreira, existem cobranças em que a empresa não apresentou nota fiscal.

Cobrança

Os membros da Comissão de Assuntos Econômicos cobraram mais transparência do governo quanto aos gastos e pagamentos efetuados.

Os dois secretários foram questionados sobre a criação de grupos de trabalho em diversas secretarias, o que representa mais gastos para o governo, sobre contrações de serviços sem licitação e o por que não fazer uma reforma administrativa para reduzir o tamanho do Estado.

Alessandro Moreira foi taxativo, o governo precisa ser mais ágil e acabar com o excesso de burocracia. Segundo ele, um dos motivos para as contratações de serviços sem licitação é porque a comissão de licitação demorou a ser formada. Já Alex Del Giglio disse que estão sendo analisadas ações para que o Estado esteja menor a partir de 2020 e adiantou que o governo pretende extinguir os grupos de trabalho.

Leia mais:

Tjam confirma concurso público para nível médio e superior em 2019

Oportunidade: lançado edital para ponto comercial no Parque da Criança em Manaus