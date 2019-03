Promoção: MAP vende passagens a partir de R$ 99 para Amazonas e Pará

Manaus - Em comemoração ao Dia do Consumidor, a MAP Linhas Aéreas promove, durante o fim de semana, um feirão de passagens, para destinos do Amazonas e Pará. O feirão inicia nesta sexta-feira (15), 00h, e segue até 00h de domingo (17) – horário de Brasília.

As passagens serão válidas para viagens entre 25 de março e 15 de junho, conforme disponibilidade de voos. As ofertas podem ser conferidas no site https://voemap.com.br.

Durante a promoção, será possível comprar passagens aéreas, dependendo do destino, a partir de R$ 99,00 o trecho, já com taxas inclusas. O pagamento pode ser feito no cartão de crédito, no próprio site. Os valores das tarifas promocionais incluem apenas bagagem de até 5 quilos.

No Pará, a promoção inclui os seguintes destinos: Belém, Altamira, Itaituba, Santarém e Porto de Trombetas. No Amazonas, os municípios contemplados na promoção são: Manaus, Parintins, Carauari, Coari, Eirunepé, Tefé, Lábrea e São Gabriel da Cachoeira.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Após golpe de agência, adolescentes perdem passagem de Manaus para SP

Empresa anuncia passagens aéreas em promoção para AM e Pará