Dona de casa ganha R$ 500 em promoção do Jornal Agora

Manaus - A moradora do bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul de Manaus, Janeide Pereira Maciel, de 53 anos, foi a sortuda que levou para casa o prêmio de R$ 500 do Jornal Agora, sorteado na última sexta-feira (8).

Desde quando começou, essa foi a primeira vez que a dona de casa participou da promoção, mas agora ela garante que comprará o jornal com frequência para participar novamente. Segundo ela, o dinheiro veio em um bom momento.

"Passei no Terminal 2, vi uma urna da promoção, comprei o jornal e depositei o cupom. É primeira vez que comprei. Fiquei bastante contente, esse dinheiro veio em boa hora", disse Janeide.

Prêmios

A entrega dos prêmios está acontecendo na sede do jornal Em Tempo, na rua Dr. Dalmir Câmara, 623, no São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Os sorteios acontecem de segunda-feira a sexta-feira durante o programa Agora TV, nos estúdios da TV Em Tempo, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da capital.

Além dos sorteios diários de R$ 100, a cada sexta-feira é sorteado o prêmio no valor de R$ 500. Os cupons adquiridos durante a semana já participam automaticamente do sorteio semanal, e os prêmios são entregues pelo cartão Avancard.



