Dia do consumidor: quais direitos os clientes têm na hora das compras?

Manaus - Celebrado nesta sexta-feira (15), o Dia Internacional do Consumidor serve para lembrar os direitos do cliente ser ouvido e de ter acesso à informação. No Amazonas, esse debate ainda tem muito a avançar, mas conhecer direitos básicos é o primeiro passo.

“Há muito o que se comemorar na questão do acesso à informação por parte dos consumidores. Desde que os estabelecimentos passaram a ser obrigados a ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, o público passou a ter acesso mais facilmente à lei que os protege e também passou a buscar por mais informações”, destaca o advogado do direito do consumidor, Flávio Terceiro.

Segundo o especialista, as empresas seguem desrespeitando os consumidores por dois motivos.

“Os consumidores não sabem que têm determinado direito e, quando sabem reclamam da empresa judicialmente. As condenações nem sempre são em valores que atendam ao que chamamos no Direito de ‘caráter pedagógico’ da sentença. A empresa precisa sentir no pulso seu erro”.

Alguns dos direitos que você precisa saber são os seguintes:

1 - Estacionamentos não podem cobrar multa por perda de ticket

Caso o estabelecimento se negue a verificar outra forma de controle de tempo de permanência do veículo no local e insista em cobrar a multa, o cliente deve exigir a nota fiscal. Dessa forma, ele poderá provar que foi cobrado indevidamente.

2 - É crime ameaçar o consumidor ao cobrar dívida

O cobrador deve se identificar ao devedor e expor de maneira branda e sem ameaças o motivo da ligação. Além disso, o credor poderá avisar ao consumidor que o nome dele poderá ser enviado aos órgãos de crédito (SPC/Serasa), caso o pagamento não seja feito dentro do prazo.

3 - Reserva de lugar em avião não pode ser cobrada

Cobrar um preço mais alto por poltronas do tipo conforto e pela reserva antecipada de outros assentos são práticas abusivas. Se você foi cobrado de forma indevida por uma companhia aérea, pode exigir o que pagou a mais - e em dobro - conforme o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

4 - Escola não pode pedir material de uso coletivo

Escolas não podem inserir na lista itens como papel higiênico, canetas para lousa, carimbo, grampeador, giz, álcool hidrogenado, entre outros.

5 - A garantia estendida não é obrigatória na compra de produtos

Sempre que realizar uma compra, antes de pagar, observe se o valor é apenas do produto ou há cobranças extras. A garantia estendida pode ser oferecida, mas é o consumidor quem decide se vai aceitá-la.

Dicas para uma compra consciente

Nesta sexta-feira (15) é uma boa oportunidade para refletir sobre o assunto e consumir consciente. Para ajudar na tarefa, a educadora financeira, Glauce Galúcio, elaborou dicas que ajudam na tarefa de tornar-se um consumidor consciente.

"A partir do momento que estabelecemos e buscando conquistar nossos sonhos, é possível ter um hábito de consumo consciente. Com a definição de seus objetivos, você saberá o quanto precisam para atingi-los. Com o simples exercício de registrar mensalmente todos os seus gastos, as pessoas descobrirão no que podem economizar para realizá-los. E isso tudo sem ter que eliminar gastos que geram prazeres e que também têm relevância para suas vidas”, explica

Glauce orienta a fazer as seguintes perguntas para si mesmo antes de comprar qualquer coisa.

“Eu realmente preciso desse produto? O que ele vai trazer de benefício para a minha vida? Se eu não comprar isso hoje, o que acontecerá? Estou comprando por necessidade real ou movido por outro sentimento, como carência ou baixa autoestima? Estou comprando por mim ou influenciado por outra pessoa ou por propaganda sedutora?”

Shoppings e lojistas aproveitam a data

O Amazonas Shopping preparou ações especiais, com entrega de brindes, ofertas de descontos e coquetel. Já confirmaram participação na ação as lojas Dumond, Via Uno, Capodarte, Scala, Foto Nascimento, Chiquinho Sorvetes e restaurantes Fiorentina e Alemã.

Já o Millennium Shopping promoveu um show especial da cantora amazonense Fátima Silva na praça de alimentação durante o almoço. A Via Uno lança nesta sexta a nova coleção de sapatilhas com um mix de cores que combinam com todos os estilos. As sapatilhas saem a partir de R$ 69,90.

De sexta-feira (15) a domingo (17), as lojas Dumond e Capodarte estarão com produtos com descontos de até 15%. Além disso, na sexta-feira, os clientes que forem à loja serão recepcionados com chocolates e espumante.

Na Scala terão produtos como calcinhas, com até 50% de desconto. Na Foto Nascimento, os consumidores também serão recepcionados com chocolates. Além disso, na impressão de uma foto 10x15 o cliente ganha outra no mesmo formato. A Foto Nascimento também preparou algumas promoções. Na compra do Iphone XS MAX 64gb o consumidor ganha uma caixa de som, modelo Flip 4.

A Chiquinho Sorvetes está com promoção em toda a linha de produtos no sabor chocolate. A casquinha será vendida a R$ 2 e o cascão a R$ 5. O milk shake, nos sabores mousse de chocolate, brigadeiro, trufado e bombom, também estará com preço especial. O de 300 ml sairá por R$ 8; de 400 ml por R$ 9; e de 500 ml por R$10.

Na Fiorentina todas as sobremesas estarão com 10% de desconto. Já na Alemã terá bolo da vovó saindo por R$ 15.

Em comemoração ao Dia do Consumidor, a MAP Linhas Aéreas promove, durante o fim de semana, um feirão de passagens, para destinos do Amazonas e Pará. O feirão inicia nesta sexta-feira (15), 00h, e segue até 00h de domingo (17) – horário de Brasília.

O Superatacado Nova Era preparou uma série de ações que homenageiam em especial o consumidor local.

Durante toda esta sexta-feira acontece o “Dia do Maninho Nova Era”, com ofertas especiais em produtos típicos da região, como frutas, peixes e farinha. Além das ofertas, os consumidores poderão se divertir com apresentação de música ao vivo.

