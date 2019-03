Procon atende mais de mil pessoas em mutirão de negociação de dívidas

Manaus - Mais de mil pessoas com pendências nos serviços de água, luz, internet e telefonia foram atendidas, durante os dois dias do 1º Mutirão de Negociação de Dívidas, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), nesta quinta, 14, e sexta-feira, 15/3, na sede do órgão, na Praça 14 de Janeiro, zona Sul. O mutirão se deu em decorrência do Dia Internacional do Consumidor, celebrado, em 15 de março, além de integrar as ações da Semana Municipal do Consumidor.

Conforme o coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes, um dos objetivos do mutirão é o de evitar o endividamento excessivo das pessoas e reduzir multas e juros para que a regularização das dívidas seja viável. Junto com os funcionários do Procon Manaus, estiveram representantes das empresas Águas de Manaus, Eletrobras Amazonas Energia, Net e Claro prestando suporte às negociações.

A grande procura de pessoas endividadas ou com cobranças indevidas que apareceram nos últimos meses na sede do órgão municipal, também contribuiu para a realização do mutirão. Outra proposta do mutirão foi o de promover a pacificação social, com incentivo ao diálogo, sensibilização e conscientização de empresas para adoção de uma política de solução consensual. Os consumidores em débito com essas empresas puderam quitar suas dívidas e, em alguns casos, tirar seus nomes dos cadastros de proteção ao crédito, como Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa.

“Nós realizamos uma semana do consumidor muito intensa, muitas realizações em prol do consumidor, atendemos nesses dois dias, mais de mil pessoas e 98% delas saíram com seus problemas resolvidos. Nossas condições eram diferenciadas, conseguimos mediante acordo com as empresas. Além do mutirão, realizamos muitas fiscalizações em bancos, supermercados e em universidades. Consideramos uma semana muito positiva”, avaliou Guedes.

Os consumidores que estavam em débito com serviços de água e energia elétrica aproveitaram a oportunidade para negociar as dívidas e ficar em dia com as contas. Foi o caso da gari, Maria Ivanilda,64, “valeu a pena cada minuto de espera, tive um atendimento muito bom, as empresas estão facilitando muito as condições de pagamentos, consegui resolver minha dívida com uma ótima negociação”, disse ela satisfeita.

Quem compareceu ao mutirão o Procon Manaus ainda participou de um sorteio com vários brindes doados por empresas parceiras como O Boticário, Importadora Três Elefantes, Kazanto, Copel e Top Internacional.





