Seduc divulga resultado de concurso com 6.737 classificados

Manaus - A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM) divulgou, na noite de sexta-feira (14), o resultado e homologação do Concurso Público de 2018, com vagas para os cargos que compõem o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR, publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas, edição de 19 de abril de 2018. As listas dos aprovados pode ser consultada no link:



https://concursos.institutoacesso.org.br/

De acordo com o resultado fornecido pelo Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego, empresa responsável pelo certame, foram classificados 6.737 candidatos, dos quais 4.787 são para o cargo de professor na capital e no interior. O cargos de professores são referentes à atuação nos Ensinos Regular, Tecnológico e Indígena, este último sendo ofertado pela primeira vez.

Segundo Luiz Castro, secretário de Educação, a divulgação do resultado seguiu todos os trâmites legais, após um longo processo de execução. “Sabemos que se trata de um concurso que sofreu algumas atribulações no ano passado, mas fomos extremamente céleres nessa execução até a divulgação do resultado final, respondendo a todos os recursos solicitados”, afirmou.

Resultado

Foram classificados candidatos nos cargos de Assistente Social, Bibliotecário, Contador, Engenheiro, Estatístico, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo, Assistente Técnico e Merendeiro. O resultado pode ser acessado aqui.

A chamada dos candidatos aprovados será iniciada em abril, conforme necessidade identificada pela secretaria, de maneira gradativa.

O início das atividades dos novos efetivos é visto com expectativa pela Secretaria. “É muito bom podermos iniciar essa chamada logo no primeiro semestre da nossa gestão. Vamos contar com um corpo técnico efetivo para somar competências na educação do nosso estado. Sem dúvidas é um resultado que muita gente está esperando e nós também”, concluiu o titular da pasta.

Leia mais:

