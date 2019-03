Século aprova alunos em universidades nacionais e internacionais

Manaus - Em 5 anos de mercado, oferecendo uma metodologia de ensino focada na Educação 4.0, o Centro Educacional Século começa a colher os resultados positivos, frutos de uma proposta ousada e integradora às necessidades de aprendizagem do aluno. 100% dos finalistas que se submeteram aos vestibulares de 2018 conseguiram aprovações em universidades públicas locais, nacionais e internacionais.

A escola, com sua equipe de professores, trabalhando com os alunos além dos programas curriculares, desenvolveram ações como: plano de estudo, debates, seminários e aulas extras voltadas aos conteúdos complementares de base para os vestibulares (UFAM/UEA e FUVEST) e provas do ENEM. Além desse preparatório diário, os alunos foram submetidos mensalmente a simulados treineiros como fonte de organização, concentração e dedicação para os vestibulares que iriam prestar no final do período letivo. Todo esse processo foi realizado a fim de adequar os estudos aos objetivos de cada estudante, como registra a Coordenadora Sandra Fragoso.

Outros programas foram desenvolvidos dentro do Centro Educacional Século, especificamente voltados aos alunos do Ensino Médio, como o projeto “Minha Redação é Mil”, que teve como objetivo oferecer aulas intensas e direcionadas, proporcionar debates acerca de possíveis temas de redação nos vestibulares, capacitando o aluno para desenvolver produções textuais atendendo às competências exigidas pelos processos seletivos. As aulas foram incansáveis, mas os resultados significativos.

Para alcançar também o âmbito emocional e apreensivo dos alunos nessa etapa, o Centro Educacional Século desenvolveu o projeto de Orientação Vocacional, coordenado pela Coordenadora Sandra Fragoso, com a proposta de acomodar e dar maior segurança ao educando na identificação de suas habilidades e competências, fatores fundamentais na escolha de suas profissões. Os alunos tiveram a oportunidade de pesquisar, conversar com profissionais já formados e identificar os ricos e desafios que intermedeiam essa escolha tão decisiva em suas vidas, além da realização dos testes vocacionais acompanhados de um especialista, com emissão de laudo técnico diante de suas avaliações, diminuindo ainda mais suas indecisões.

O principal trabalho foi desenvolvido com maestria e o êxito alcançado, pois o processo escolar foi realizado em conjunto: escola, família e alunos.

O Centro Educacional Século proporciona uma educação diferenciada e significativa, construída em parceria com o aluno, através de um acompanhamento direcionado, baseado nas necessidades para obtenção de resultados satisfatórios, preparando profissionais dinâmicos, competentes, éticos e felizes.

Resultados dos Alunos Aprovados

Lucas Jehu Silva Shepard foi admitido na Georgia Institute of Technology (EUA), conhecida mundialmente como “Georgia Tech”, a 69º melhor universidade do mundo, tem o 2º melhor programa de engenharia mecânica dos Estados Unidos, segundo o US News.

A instituição tem, entre seus conceituados ex-alunos: Ronald W. Allen, presidente e CEO da Delta Air Lines e John F. Brock, CEO da Coca-Cola Enterprises Inc. Lucas também obteve o 2º lugar no curso de Engenharia da Computação na UEA/MACRO (AM), foi aprovado em Engenharia de Controle de Automação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), além da aprovação no vestibular da FUVEST (USP-SP), onde escolheu o curso de Engenharia da Computação.

Thais Alice Issana Shepard foi admitida no College of William and Mary (EUA), e em Arquitetura e Urbanismo e Arqueologia na UFAM/SISU (AM). A William and Mary está entre as 10 melhores universidades públicas dos Estados Unidos, e é a 2º melhor universidade para estudar História na Virgínia, segundo o NICHE. Em WM já estudaram George Washington e Thomas Jefferson, 1º e 3º presidente dos Estados Unidos, e Beth, vice-presidente de relações públicas da General Electric.

Daniel Petruccelli Israel foi admitido pela UEA/MACRO (AM), no curso de Direito, um dos mais concorridos do Estado do Amazonas.

Waleska Vieira Lima foi admitida pela UEA/MACRO (AM), no curso de Ciências Biológicas; e na UFAM/SISU (AM), no curso dos seus sonhos, Design.

Natália Cardoso Chixaro realizou o vestibular para o curso de Medicina, na UEA/MACRO (AM), onde obteve nota máxima na prova de redação, ficando na lista de futuras chamadas. Também foi destaque distrital no Concurso de Redação da Marinha do Brasil, do Projeto Cisne Negro, conquistando o 1º lugar na categoria Ensino Médio.

Fernando Maia Neves Coêlho alcançou um dos maiores sonhos de sua vida: cursar Game Design, na Anhembi Morumbi (SP).

Arthur Freire Teixeira foi admitido na Universidade do Amazonas - UEA/MACRO (AM) no curso de Administração de Empresas. O aluno era cursante do 2º ano do ensino médio.

